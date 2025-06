Calciomercato Bologna, ancora ferma la pista per Ciro Immobile. C’è un nodo da sciogliere per riportare in Italia l’attaccante

Dopo il brillante cammino della scorsa stagione, iniziato con il debutto in Champions League, la conquista della Coppa Italia e l’accesso all’Europa League, il Bologna non ha alcuna intenzione di fermarsi. L’obiettivo è chiaro: costruire, in questo calciomercato, una rosa competitiva, capace di affrontare al meglio i quattro impegni stagionali. In quest’ottica, la dirigenza rossoblù sta valutando con attenzione il possibile arrivo di Ciro Immobile, anche se la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice.

I contatti tra Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, e Alessandro Moggi, agente del centravanti campano, sono continui e produttivi. Da entrambe le parti emerge una volontà condivisa: Immobile sarebbe ben disposto a rilanciarsi in Serie A proprio a Bologna, mentre lo staff tecnico rossoblù lo considera l’attaccante ideale da inserire nel nuovo reparto offensivo accanto a Santiago Castro e Thijs Dallinga. Tuttavia, ci sono ostacoli economici significativi da superare, legati soprattutto al contratto attuale del giocatore con il Besiktas e al suo elevato ingaggio.

Il Bologna, sfumato l’obiettivo Edin Dzeko, punta forte sul numero 17 ex Lazio, autore di 207 gol in biancoceleste. Immobile rappresenterebbe l’elemento d’esperienza in un attacco giovane, considerato che Castro è un classe 2004 e Dallinga un 2000. Puntare su un altro giovane comporterebbe un rischio in termini di adattamento e un investimento superiore ai 10 milioni di euro, mentre l’arrivo di Immobile garantirebbe subito rendimento e leadership. Senza contare il valore aggiunto della sua esperienza: parliamo del detentore del record di gol in una stagione di Serie A (36 nel 2019/20), che gli valse la Scarpa d’Oro.

Dal punto di vista tecnico e umano, l’idea Bologna lo intriga: Vincenzo Italiano è un allenatore che apprezza, per stile di gioco e capacità relazionale. Immobile ritiene che questo ambiente possa ridargli stimoli e motivazioni.

Ma il nodo resta l’aspetto economico. Nonostante l’apertura del giocatore a una riduzione dell’ingaggio, i 6 milioni percepiti in Turchia restano lontani dai 2 milioni del tetto massimo a Casteldebole (attualmente raggiunto solo da Orsolini). Inoltre, a differenza di Dzeko, Immobile ha ancora un contratto in essere: servirà quindi anche un accordo con il Besiktas sul prezzo del cartellino.

In sintesi, la trattativa avanza ma è ancora in salita. La volontà reciproca c’è, ma il Bologna dovrà agire con attenzione, evitando forzature economiche che possano compromettere l’equilibrio del progetto.