Calciomercato Bologna, Immobile apre ai rossoblu. Cosa manca per la fumata bianca? - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: Immobile apre al trasferimento, il club ci lavora per compiere il grande colpo

Il Calciomercato Bologna entra nel vivo e si arricchisce di un nome importante: Ciro Immobile. L’attaccante italiano, attualmente al Besiktas, avrebbe già manifestato una concreta apertura al trasferimento in rossoblù. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore sarebbe pronto a dire sì al progetto tecnico di Vincenzo Italiano, apprezzandone in particolare lo stile di gioco offensivo e dinamico.

Il calciomercato Bologna, forte della qualificazione alla prossima Europa League, non vuole ripetere gli errori della scorsa stagione, quando la rosa è stata messa alla prova da alcuni momenti di emergenza in attacco. Per questo, la dirigenza ha deciso di affiancare a Santiago Castro e Thijs Dallinga una terza punta di livello e affidabilità.

Le strade percorribili sono tre, ma quella che conduce a Immobile sembra essere la più affascinante e, paradossalmente, anche la meno complessa da percorrere. Nonostante l’interesse del Milan, che monitora con attenzione la situazione dell’ex bomber della Lazio, il Bologna sembra avere un vantaggio legato alla volontà del giocatore di tornare protagonista in Serie A e alla fiducia riposta nell’allenatore toscano.

Dal punto di vista economico, l’operazione potrebbe avere costi simili a quelli ipotizzati per un altro grande nome come Edin Dzeko. Tuttavia, l’età e l’esperienza di Immobile, unite alla sua voglia di rilancio dopo l’esperienza in Turchia, rendono il profilo particolarmente appetibile per il club emiliano.

Il Calciomercato Bologna è quindi in fermento: la società lavora in modo concreto per regalare a Italiano un attaccante di spessore, capace di aumentare il tasso tecnico e l’esperienza internazionale della rosa. La trattativa è ben avviata, e i contatti con l’entourage del giocatore proseguono in modo costante.

Intanto, Castro e Dallinga restano punti fermi del progetto, ma la sensazione è che l’arrivo di una punta come Immobile possa rappresentare il salto di qualità definitivo per affrontare le sfide europee. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il sogno rossoblù potrà diventare realtà.