Calciomercato Bologna, Ciro Immobile in Emilia per scrivere la storia! Potrebbe essere battuto quel record - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: Ciro Immobile sarà il nuovo centravanti rossoblù, e può raggiungere questo grande record

Il calciomercato Bologna sta regalando emozioni forti ai tifosi rossoblù: Ciro Immobile sarà il nuovo centravanti a disposizione di mister Vincenzo Italiano. Un colpo di altissimo livello per il club felsineo, che si assicura uno degli attaccanti più prolifici della storia del calcio italiano. Immobile andrà a completare il reparto offensivo insieme a Santi Castro e Thijs Dallinga, formando un tridente di grande potenziale. Le gerarchie tra i tre verranno definite nel corso della stagione, ma l’esperienza dell’ex capitano della Lazio non può che rappresentare un punto di riferimento fondamentale.

Con 201 gol in Serie A, Immobile occupa attualmente l’ottava posizione nella classifica dei marcatori all-time del campionato italiano. Il suo arrivo al Bologna potrebbe permettergli di scalare ulteriormente questa speciale graduatoria. Davanti a lui ci sono leggende del nostro calcio: Roberto Baggio e Totò Di Natale, entrambi a quota 205 e 209, sono a portata di mano. Con sole 4 o 8 reti, Ciro potrebbe raggiungerli e superarli, lasciando un segno indelebile anche con la maglia rossoblù.

Più avanti ci sono Josè Altafini e Giuseppe Meazza, fermi a 216 gol. Per raggiungerli, Immobile dovrebbe segnare 15 reti: un traguardo ambizioso ma non impossibile, soprattutto se il giocatore dovesse ritrovare la brillantezza delle sue migliori stagioni. Oltre questa soglia, però, il compito si fa decisamente più arduo: Gunnar Nordahl è a quota 225, Francesco Totti a 250, mentre Silvio Piola, il miglior marcatore della Serie A, è ormai fuori portata con 274 reti.

Il colpo Immobile rappresenta un chiaro segnale da parte della società: il calciomercato Bologna non è più fatto solo di scommesse o giovani talenti, ma anche di nomi affermati pronti a rilanciare il club verso obiettivi sempre più ambiziosi. Con l’arrivo di Ciro, i tifosi sognano una stagione da protagonisti, sia in campionato che in Europa. Ora la palla passa al campo, dove Vincenzo Italiano avrà il compito di far rendere al meglio questo reparto offensivo rinnovato e ricco di qualità.