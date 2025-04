Calciomercato Bologna, vari intrecci per l’estate con quella big italiana. Nel mezzo anche molti big!

Calciomercato Bologna, vari intrecci con quella big italiana in vista dell’estate. Ecco l’indiscrezione

Novità riguardante il calciomercato Bologna, vari intrecci tra presente e futuro e nel mezzo anche un possibile incrocio con l’Inter proprio in vista dell’estate. Ecco l’indiscrezione di calciomercato.com

CALCIOMERCATO BOLOGNA – «In rigoroso ordine di ruolo, Sam Beukema non può non essere uno dei profili per la difesa che l’Inter sta monitorando in vista di un futuro nel quale Francesco Acerbi e Stefan de Vrij potranno più offrire le stesse garanzie fisiche di oggi. Il giocatore olandese è ormai una certezza della retroguardia di Italiano, per fisicità, presenza sull’avversario e letture delle situazioni. Acquistato per soli 8 milioni di euro e sotto contratto fino al 2027, il classe ’98 ha raggiunto una maturità calcistica da poter serenamente ambire ad una piazza più prestigiosa. Il suo valore di mercato è salito e non di poco, tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Nel centrocampo di Italiano, si sta facendo le ossa dopo un passato nelle giovanili nerazzurre Giovanni Fabbian. 35 presenze sin qui in stagione, di cui le prime 7 in carriera di Champions League, ed un bottino di 3 reti che va ad aggiungersi alle 5 del passato campionato, agli ordini di Thiago Motta. Il Bologna ha fatto un investimento di circa 6 milioni di euro per uno dei migliori prospetti della Serie A in quella posizione, ma ha concesso all’Inter un’opzione di riacquisto. Esercitabile, a fronte di un pagamento di 12 milioni di euro, solo nella finestra estiva del calciomercato ed entro il 1° luglio 2025, giorno che segna l’apertura delle trattative.

Il grande traffico sulla tratta Bologna-Milano è però quella che potrebbe riguardare almeno un paio di giocatori dei rispettivi reparti d’attacco. Con Jens Odgaard e Marko Arnautovic che oggi rappresentano due momenti del proprio passato, Santiago Castro e Francesco Pio Esposito rappresentano invece la piena essenza del futuro. Il campionato dell’argentino è stato di piena consacrazione, una volta raccolta l’eredità di Zirkzee: 10 goal tra campionato e Coppa Italia, mostrando un repertorio di rara completezza ed un atteggiamento che in una grande squadra alla ricerca di alternative ai titolari più fresche ed affamate potrebbe fare comodo. Quanto può valere oggi? Se l’olandese è stato piazzato a circa 40 milioni di euro e Castro ne è costati 13 senza alcuna esperienza in Europa, pensare di portarselo a casa per meno di 30 appare esercizio di fantasia.

Magari coinvolgendo nei discorsi il più giovane dei fratelli Esposito (classe 2005), fresco di rinnovo con l’Inter fino al 2023 come premio alla grande annata di La Spezia – 14 reti in 30 partite di Serie B e ancora in corsa per la promozione in A – pronto a vivere un’estate decisamente intensa. Tra Europei Under 21 e un mese di luglio da “conteso”, tra l’eventualità di essere aggregato al gruppo di Simone Inzaghi per il pre-campionato e quella di essere preziosa moneta di scambio, magari proprio col Bologna, per arrivare ad una delle pepite d’oro della formazione emiliana».