Calciomercato Bologna, carte scoperte per i rossoblu. Sentite cosa ha detto Italiano sulla campagna acquisti! - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: Italiano traccia la rotta e guarda al futuro con Vitik. Le parole

Il Calciomercato Bologna continua a muoversi con decisione e strategia dopo la recente amichevole vinta per 7-0 contro la Virtus Verona, che ha offerto a Vincenzo Italiano importanti indicazioni sulla squadra in vista della nuova stagione. Il tecnico rossoblù ha sottolineato come il gruppo arrivi in ottima forma fisica e mentale, più avanti rispetto allo scorso anno, grazie anche a un mercato mirato e ben studiato.

Il mister ha elogiato soprattutto i nuovi acquisti di esperienza, come Ciro Immobile e Federico Bernardeschi, due pedine fondamentali che portano qualità, carisma e voglia di vincere, elementi indispensabili per ambire a un campionato di livello. Entrambi sono visti come rinforzi che contribuiranno a innalzare il tasso tecnico della rosa.

Tuttavia, il vero nodo del mercato bolognese riguarda la difesa. La cessione ormai imminente di Sam Beukema al Napoli, uno degli uomini chiave dello scorso anno, ha spinto la dirigenza a cercare un sostituto all’altezza. Dopo attente valutazioni, il club ha scelto di puntare su un giovane talento emergente: Martin Vitik, difensore centrale classe 2003 proveniente dallo Sparta Praga.

Vitik è stato ufficializzato dopo aver superato le visite mediche e ha subito iniziato ad integrarsi nel gruppo, con l’obiettivo di seguire da vicino la filosofia di gioco di Italiano. Il tecnico ne ha apprezzato l’atteggiamento serio e la concentrazione, definendolo «un acquisto importante» per il futuro della squadra.

La trattativa che ha portato Vitik in rossoblù si aggira intorno ai 15 milioni di euro, con il Bologna deciso a sostituire Beukema con un profilo capace di garantire solidità e potenziale di crescita. Beukema, dal canto suo, si appresta a vestire la maglia del Napoli per una cifra vicina ai 30 milioni, operazione che porterà una significativa plusvalenza nelle casse del club emiliano.

Italiano ha infine confermato la volontà della società di proseguire con equilibrio: «Il mercato è imprevedibile, ma sono convinto che non perderemo troppi giocatori». La strategia punta quindi a mantenere la competitività della rosa, senza stravolgimenti, per affrontare con ambizione la prossima stagione di Serie A e le sfide europee.

In conclusione, il Calciomercato Bologna sembra avviato verso una stagione di continuità, con giovani talenti e giocatori esperti pronti a formare una squadra solida e ambiziosa.