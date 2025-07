Calciomercato Bologna, Lucumi nel mirino di una big inglese. I tifosi rossoblu sono preoccupati - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: occhi del Sunderland su Lucumì, sfuma l’obiettivo Laurienté. La situazione

Il Calciomercato Bologna entra in una fase delicata, influenzato dai movimenti della Premier League che rischiano di cambiare le strategie rossoblù. In particolare, il Sunderland si è inserito con decisione su due nomi collegati al club emiliano, aprendo scenari inattesi sia in entrata che in uscita.

Da un lato, è sfumato uno degli obiettivi principali del calciomercato Bologna per rinforzare il reparto offensivo. Armand Laurienté, attaccante del Sassuolo, era stato individuato come il sostituto ideale di Dan Ndoye. Tuttavia, il Sunderland ha accelerato le operazioni e ha chiuso per il suo trasferimento in Inghilterra a fronte di un investimento da 20 milioni di euro. Una mossa che obbliga il Bologna a rivedere le proprie strategie per l’attacco, puntando su alternative ancora da definire.

Sul fronte delle uscite, invece, è Jhon Lucumì a essere finito nel mirino del club inglese. Il difensore colombiano, pilastro della retroguardia rossoblù, è valutato tra i 16 e i 17 milioni di euro più bonus, per un’operazione che potrebbe toccare i 20 milioni complessivi. Il Bologna, però, non ha alcuna intenzione di cedere facilmente il suo centrale e ha già avviato i contatti per il rinnovo del contratto oltre la scadenza attuale fissata al 2027.

La proposta è stata formalizzata nei giorni scorsi, e ora la dirigenza felsinea attende una risposta da parte di Lucumì entro una decina di giorni. Qualora l’accordo per il prolungamento non dovesse andare a buon fine, il Calciomercato Bologna potrebbe aprirsi alla cessione, ma solo a fronte di un’offerta da almeno 25 milioni di euro. Il Sunderland osserva e prepara il terreno per un eventuale affondo.

Saranno dunque giorni decisivi per il Calciomercato Bologna, tra la necessità di trovare nuovi rinforzi e il rischio concreto di perdere una pedina fondamentale della difesa. La Premier League continua a rappresentare una minaccia concreta per la tenuta della rosa, costringendo il club a muoversi con grande attenzione e prontezza.

La strategia rossoblù sarà quella di non svendere e valorizzare al massimo i propri asset, in un mercato sempre più competitivo e imprevedibile.