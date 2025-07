Calciomercato Bologna, Lucumi direzione Premier League! Quella squadra tenta di chiudere - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: futuro incerto per Lucumí, il Sunderland accelera. La situazione

Il calciomercato Bologna si infiamma con il nome di Jhon Lucumí, difensore colombiano classe 1998, protagonista di una crescita costante nelle ultime stagioni in Serie A. Le sue prestazioni con la maglia rossoblù non sono passate inosservate, attirando l’interesse di diversi club, sia in Italia che all’estero. Dopo i rumors legati all’Inter, ora anche la Premier League sembra voler fare sul serio: il Sunderland sarebbe pronto a lanciare un’offerta concreta per assicurarsi il centrale sudamericano.

Lucumí è considerato uno dei difensori più affidabili del campionato italiano per intelligenza tattica, forza fisica e capacità di lettura del gioco. In questo contesto, il calciomercato Bologna ruota attorno alla decisione strategica di trattenere il giocatore o cederlo al miglior offerente, in un’estate che potrebbe rivelarsi decisiva per la costruzione della nuova rosa.

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il Sunderland avrebbe già avviato i primi contatti ufficiali con il Bologna, dimostrando l’intenzione di fare sul serio. Il club inglese è alla ricerca di rinforzi difensivi in vista della prossima stagione e considera Lucumí un profilo ideale. La trattativa, però, non si preannuncia semplice. Il Bologna non ha alcuna intenzione di svendere il suo difensore, ritenuto centrale nel progetto tecnico di Vincenzo Italiano.

Il calciomercato Bologna vive quindi un momento delicato: la dirigenza dovrà valutare con attenzione la proposta del Sunderland, tenendo conto non solo dell’aspetto economico, ma anche delle esigenze della squadra. Lucumí, dal canto suo, non ha ancora espresso una posizione definitiva, ma la possibilità di approdare in Premier League potrebbe rappresentare una nuova e stimolante sfida professionale.

Nel frattempo, l’Inter sembra aver rallentato il pressing sul colombiano, lasciando spazio ai club stranieri. Resta da capire se ci saranno rilanci o nuovi inserimenti nei prossimi giorni.

Il futuro di Lucumí è quindi in bilico, ma una cosa è certa: il suo nome è tra i più caldi del calciomercato Bologna, e la sua eventuale cessione potrebbe innescare un effetto domino nelle strategie del club rossoblù.