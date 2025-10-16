Calciomercato Bologna, Lucumì non vuole rinnovare? Ecco la situazione attuale - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: stallo per il rinnovo di Lucumí, la società valuta le alternative

Il tema caldo in casa rossoblù riguarda il futuro di Jhon Lucumí, uno dei pilastri della difesa del Bologna. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport – Stadio, il rinnovo del contratto del colombiano è attualmente bloccato, con una trattativa che sembra essersi arenata. Un’impasse che apre scenari interessanti sul fronte calciomercato Bologna, soprattutto in vista della sessione invernale.

Il titolo scelto dal quotidiano è eloquente: “Lucumí fa muro”. La dirigenza felsinea ha già presentato una prima offerta di rinnovo al giocatore, ma dalla sua parte è arrivata una risposta interlocutoria. Il difensore, che ha totalizzato ben 117 presenze con la maglia del Bologna dal suo arrivo nell’agosto 2022, sta prendendo tempo. Il rischio concreto è che se ne riparli soltanto a gennaio, lasciando aperte tutte le ipotesi.

La volontà della società, comunque, è chiara: trattenere Lucumí e rinnovare il contratto per dare continuità al progetto tecnico. Tuttavia, da Casteldebole non escludono del tutto altre strade, qualora la situazione non dovesse sbloccarsi. I primi contatti ufficiali per affrontare nuovamente il tema del rinnovo sono previsti tra novembre e dicembre, ma al momento si registra solo una promessa generica da parte dell’entourage del giocatore di riprendere il dialogo.

Nel frattempo, il calciomercato Bologna resta vigile. Anche se il club non ha intenzione di cedere Lucumí nella finestra di gennaio – nemmeno in caso di mancato accordo per il rinnovo – alcune variabili potrebbero cambiare il quadro. In particolare, l’interesse di altre squadre e la possibilità di monetizzare prima della scadenza naturale del contratto potrebbero aprire spiragli per una possibile partenza in inverno.

Intanto, il Bologna si guarda attorno e valuta profili alternativi, pur mantenendo la priorità sul rinnovo del difensore colombiano. L’idea è quella di non farsi trovare impreparati nel caso in cui la trattativa naufragasse definitivamente.

La situazione è in evoluzione, ma una cosa è certa: il nome di Lucumí sarà uno dei più caldi nel prossimo calciomercato del Bologna, con sviluppi attesi già nelle prossime settimane.

