Calciomercato Bologna, Lucumi sempre nel mirino di più squadre. Una big europea vuole sbaragliare la concorrenza - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, Lucumi è fortemente seguito da molte squadre: non soltanto italiane, ma anche per quanto riguarda il mercato estero

Secondo quanto riportato da TuttoBolognaweb, ci sono delle novità molto importanti per quanto concerne il calciomercato Bologna: non in entrata, bensì in uscita, su tutti che riguarda il difensore Lucumi (autore di una stagione formidabile contro la squadra rossoblu).

Infatti oltre all’Inter ci sarebbe il concreto interesse dell’Atletico Madrid pronta ad offrire tanti soldi pur di vincere sulla concorrenza di mercato.