Lucumì, come andrà a finire dopo il mercato? Il Bologna ha in mente questa cosa - Calcio News 24

Lucumí, tra Bologna, rinnovo e sogni mondiali: il difensore pronto alla stagione della conferma

Il nome di Lucumí è tornato prepotentemente al centro dell’attenzione dopo la recente qualificazione della Colombia al Mondiale 2026. Il difensore del Bologna, protagonista di un’estate piuttosto turbolenta, sembra aver trovato la sua stabilità proprio restando sotto le Due Torri. In molti ricorderanno il suo desiderio di approdare al Sunderland, club inglese pronto ad accoglierlo durante la finestra estiva di calciomercato. Un trasferimento che però non si è concretizzato.

Nonostante la mancata cessione, Lucumí non ha perso di vista i suoi obiettivi principali. E uno di questi, forse il più importante, lo ha già raggiunto: la qualificazione con la sua Colombia al Mondiale del 2026. Un traguardo prestigioso, dopo la delusione dell’esclusione dall’edizione del 2022. “Sono molto contento, era l’obiettivo che ci eravamo dati”, ha dichiarato lo stesso Lucumí al termine della partita che ha sancito il pass dei Cafeteros.

Ora, dopo i festeggiamenti, il difensore dovrà affrontare la sfida contro il Venezuela e poi farà ritorno a Bologna nella giornata di venerdì prossimo. Nel weekend successivo, i rossoblù saranno attesi da una trasferta insidiosa a San Siro contro il Milan, un banco di prova importante anche per valutare la condizione fisica e mentale del colombiano dopo gli impegni internazionali.

Il club emiliano, nel frattempo, è pronto a discutere il rinnovo di contratto. Le parti si aggiorneranno probabilmente nella settimana del 15 settembre, quando ci sarà maggiore tranquillità e spazio per ragionare sul futuro. Lo stesso amministratore delegato Fenucci ha confermato che il Bologna è pronto a offrire a Lucumí un prolungamento “economicamente soddisfacente”.

L’estate 2025 di Lucumí è stata ricca di tensioni e aspettative, ma il presente lo vede ancora al centro del progetto tecnico del Bologna. Se il difensore vorrà davvero essere protagonista in Qatar tra meno di un anno, dovrà offrire una stagione di alto livello in Serie A, confermandosi pilastro della retroguardia rossoblù.

La palla, ora, passa a lui. Il Bologna lo aspetta, la dirigenza ha fatto la sua mossa, e il Mondiale è lì, sullo sfondo. Per Lucumí, restare potrebbe essere stata la scelta giusta.