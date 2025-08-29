Calciomercato Bologna, 28 milioni sul piatto per Lucumì. Riflessione in corso vista l'offerta di quella squadra - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: il Sunderland offre 28 milioni per Lucumí, riflessioni in corso

Il calciomercato Bologna entra nel vivo con una proposta clamorosa arrivata dall’Inghilterra. Il Sunderland ha alzato l’offerta per Jhon Lucumí fino a 28 milioni di euro più bonus, con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita. Una cifra superiore alla clausola rescissoria che era valida fino al 10 luglio e che costringe il club felsineo a una riflessione importante.

Il Bologna, che ha già perso un centrale titolare durante questa sessione, non vorrebbe cedere anche Lucumí a pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo. La linea della dirigenza è chiara: il colombiano partirà solo in caso di sostituto all’altezza. Tuttavia, l’offerta del Sunderland è difficilmente ignorabile, anche perché cifre di questo tipo potrebbero non ripresentarsi nella prossima stagione.

L’entourage del giocatore e lo stesso Lucumí stanno spingendo per il trasferimento, vedendo nella Championship un’opportunità economica e tecnica importante. Intanto, il tecnico Vincenzo Italiano attende sviluppi e scalpita per lavorare con una rosa definita, desideroso di chiudere questa fase delicata del calciomercato Bologna il prima possibile.

In caso di cessione, il Bologna avrebbe margini economici per operare non solo nella ricerca del centrale sostitutivo, ma anche per rinforzare il centrocampo. Tuttavia, vendere Lucumí ora significherebbe ricostruire quasi da zero la linea difensiva, con tutti i rischi del caso a pochi giorni dall’inizio ufficiale della stagione.

Nel frattempo, il club ha già avviato contatti con alcuni profili considerati idonei a rimpiazzare il colombiano. Tra i nomi monitorati ci sono Mohammed Salisu del Monaco, Morato del Nottingham Forest e Diogo Leite dell’Union Berlino. Tutti giocatori di livello internazionale, ma nessuna trattativa è ancora entrata nella fase avanzata.

La situazione resta fluida, ma è evidente che il calciomercato Bologna potrebbe vivere un colpo di scena finale con la possibile partenza di Lucumí. Sarà decisiva la prossima settimana per capire se il club opterà per monetizzare subito o resistere alle tentazioni inglesi, puntando sulla stabilità difensiva.