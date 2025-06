Calciomercato Bologna, rischio di perdere l'intera difesa titolare. Una big prova a fare il grande colpo - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, rischio per i rossoblu di perdere l’intera difesa titolare. Una big pronta ad acquistare

Il calciomercato Bologna rischia seriamente di perdere entrambi i suoi difensori centrali titolari. La situazione si complica attorno a Sam Beukema e Jhon Lucumí, entrambi finiti nel mirino di club importanti. Sul primo si sta muovendo con forza il Napoli (prima anche l’Inter), che avrebbe già presentato offerte concrete per portarlo alla corte del nuovo allenatore. Le cifre messe sul tavolo dagli azzurri sono considerate rilevanti e stanno attirando l’attenzione della dirigenza rossoblù.

Ma la vera novità riguarda Lucumí, il difensore colombiano che potrebbe lasciare Bologna a un anno dalla scadenza del contratto. Fino a oggi si parlava di un possibile addio come ipotesi legata al mercato, ma adesso è emerso un dettaglio cruciale che potrebbe cambiare tutto: nel contratto del giocatore è presente una clausola rescissoria da 28 milioni di euro. La notizia è stata rivelata dal quotidiano Stadio e rilanciata dal giornalista Claudio Beneforti, che ha sottolineato come questa clausola possa togliere margine di manovra al Bologna in caso di un’offerta diretta da parte di un club disposto a pagarla.

Questo significa che, anche nel caso in cui il club emiliano decidesse di cedere Beukema e trattenere Lucumí, non avrebbe il pieno controllo della situazione. Qualora un’altra società – come ad esempio la nuova Roma di Gasperini, che ha già mostrato interesse – decidesse di attivare la clausola, il Bologna sarebbe obbligato a lasciarlo partire.

Uno scenario simile rappresenterebbe un colpo durissimo per Italiano, che rischierebbe di vedere smantellata la coppia difensiva titolare in una sola sessione di mercato. E per la dirigenza rossoblù si aprirebbe l’urgenza di ricostruire il reparto arretrato quasi da zero, cercando soluzioni all’altezza in tempi molto stretti. Il rischio concreto è che, a fronte di due operazioni importanti in uscita, il Bologna debba ripartire da capo nel cuore della sua difesa.