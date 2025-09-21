Calciomercato Bologna, si lavora per il rinnovo di Lucumì. Tante voci, ma la società rossoblu... - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: si lavora al rinnovo di Lucumí nonostante le voci di mercato

Il Calciomercato del Bologna entra nel vivo anche sul fronte delle conferme, e non solo su quello degli acquisti e delle cessioni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società rossoblù ha intenzione di blindare uno dei suoi pilastri difensivi: Jhon Lucumí. Nonostante le voci di mercato che circolano da settimane sull’interesse di alcuni club esteri, il Bologna sembra avere le idee chiare sul futuro del centrale colombiano.

Il nuovo tecnico Vincenzo Italiano, infatti, considera Lucumí un elemento fondamentale per la costruzione del suo progetto tecnico. La volontà è quella di dare continuità al lavoro degli ultimi anni, puntando su un gruppo solido e competitivo anche in vista degli impegni europei. Per questo motivo, la dirigenza sta lavorando al rinnovo del contratto del difensore, per spegnere sul nascere qualsiasi possibile trattativa in uscita.

In più occasioni, l’amministratore delegato Claudio Fenucci ha ribadito la volontà della società di trattare il prolungamento con Lucumí. Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per trovare un accordo e mettere nero su bianco il rinnovo. Il Bologna vuole muoversi con anticipo, evitando situazioni spiacevoli come offerte last minute da parte di club pronti a investire sul difensore.

All’interno delle strategie del Calciomercato Bologna, il rinnovo di Lucumí è una priorità assoluta. Non si tratta solo di trattenere un calciatore importante, ma di lanciare un segnale forte a tutto l’ambiente: il club vuole crescere, consolidarsi tra le big del campionato e affrontare con ambizione le sfide europee. Mantenere i propri top player è il primo passo in questa direzione.

Lucumí, dal canto suo, ha sempre mostrato attaccamento alla maglia e si è detto disponibile ad ascoltare le proposte della società. La sua permanenza rappresenterebbe un tassello cruciale nella difesa rossoblù, soprattutto considerando le idee tattiche di Italiano, che punta su una retroguardia solida e reattiva.

In conclusione, il Calciomercato del Bologna non è solo fatto di nuovi nomi, ma anche di conferme strategiche. Il rinnovo di Lucumí potrebbe diventare una delle operazioni più importanti dell’estate per i felsinei.