Calciomercato Bologna, deciso il futuro di Lucumì. Quell'offerta potrebbe influire sul futuro dei rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: il futuro di Lucumí è in bilico, spunta il Sunderland

Il calciomercato Bologna entra nel vivo con un possibile colpo di scena legato a Jhon Lucumí. Il difensore colombiano sembra attraversare un momento di incertezza, forse condizionato dalle insistenti voci di mercato. Il suo errore nella recente sfida contro la Roma potrebbe non essere casuale: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport – Stadio, la concentrazione del giocatore sarebbe minata dall’interesse crescente del Sunderland.

Il club inglese, infatti, ha rilanciato con una nuova offerta da 28 milioni di euro per portare Lucumí in Premier League. Una cifra importante, difficile da ignorare sia per il calciatore, da sempre attratto dal campionato inglese, sia per la dirigenza rossoblù, che però prende tempo.

Calciomercato Bologna: Heggem verso l’esordio, Lucumí in uscita?

Nel frattempo, in vista della sfida di sabato sera contro il Como, il tecnico potrebbe decidere di cambiare qualcosa in difesa. Con un Lucumí sempre più distratto dalle sirene inglesi, si fa concreta l’ipotesi di vedere all’esordio il norvegese Torbjørn Heggem, uno dei volti nuovi dell’estate, al fianco di Martin Vitik, altro neoacquisto. La coppia rappresenterebbe il futuro della retroguardia felsinea, ma potrebbe diventare subito presente, complice l’incertezza legata al colombiano.

Nonostante l’offerta significativa, il Bologna non ha ancora autorizzato la cessione di Lucumí. La ragione è chiara: al momento non è stato individuato un sostituto all’altezza e, senza garanzie tecniche immediate, il club non ha alcuna intenzione di privarsi del centrale ex Genk. L’eventuale cessione avverrà solo quando sarà chiaro come rimpiazzarlo, condizione necessaria per non compromettere l’equilibrio della rosa.

Calciomercato Bologna: equilibrio tra ambizioni e sostenibilità

Il caso Lucumí rappresenta perfettamente la complessità del calciomercato Bologna in questa fase finale della sessione. Da un lato c’è l’ambizione del giocatore, tentato dalla Premier League, dall’altro le esigenze del club, che deve bilanciare eventuali plusvalenze con la competitività sportiva.

Con la fine del mercato sempre più vicina, il Bologna è chiamato a una decisione delicata: cedere uno dei suoi pilastri in difesa o trattenerlo fino a gennaio? La risposta arriverà nei prossimi giorni, ma una cosa è certa: il calciomercato del Bologna è tutt’altro che chiuso.