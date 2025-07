Calciomercato Bologna, Mbangula obiettivo concreto per la squadra rossoblu visto l'allontanamento di quel giocatore - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: Mbangula obiettivo concreto, Okafor resta un sogno complicato

Il calciomercato Bologna entra nel vivo con nuove opportunità che emergono nonostante qualche pista sfumata. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, uno dei nomi caldi per l’attacco felsineo è quello di Samuel Mbangula, talento seguito da tempo dalla dirigenza rossoblù. L’esterno offensivo non approderà in Premier League, aprendo così uno spiraglio concreto per il suo trasferimento in Emilia. La Juventus, proprietaria del cartellino, ha fissato il prezzo a 10 milioni di euro, una cifra ritenuta congrua dal Bologna.

In ogni caso, un esterno arriverà. L’acquisto sarà sicuramente prioritario qualora dovesse partire Ndoye, ma non è escluso che possa arrivare anche nel caso in cui lo svizzero restasse. Il calciomercato del Bologna è in fermento, con diverse soluzioni allo studio per completare l’organico a disposizione di Vincenzo Italiano.

Durante il ritiro estivo, lo staff tecnico valuterà anche l’impiego di Federico Bernardeschi e Nicolás Domínguez in una nuova posizione, ovvero quella di trequartista dietro la punta. Una soluzione tattica temporanea in attesa del pieno recupero di Odgaard, attaccante considerato centrale nel progetto.

Intanto, il calciomercato Bologna guarda anche a nomi più complessi da raggiungere. Uno su tutti: Noah Okafor, attaccante del Milan e connazionale del nuovo arrivato Dan Ndoye. Su Okafor ci sono però anche club esteri di livello, come il Lipsia e il Werder Brema, che rendono la trattativa particolarmente complicata sia dal punto di vista economico che da quello della concorrenza.

La sensazione è che il Bologna, forte della qualificazione in Champions League, voglia costruire una rosa competitiva su più fronti. Il calciomercato del Bologna è dunque destinato a essere tra i più attivi della Serie A, con colpi mirati e operazioni intelligenti. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la squadra mantenendo un’identità solida e ambiziosa.