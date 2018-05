Riso incontra Napoli e Bologna: i nomi sul tavolo – FOTO/ESCLUSIVA

Il calciomercato entra nel vivo, in programma i primi vertici: l’agente Giuseppe Riso a colloquio con Bologna e Napoli, ecco i dettagli

Il campionato è terminato da poco più di una settimana e manca più di un mese all’inizio ufficiale della sessione di calciomercato estivo, ma i club sono già al lavoro. E Giuseppe Riso è pronto a vivere una estate da protagonista: Jakub Jankto e Bryan Cristante faranno il salto di qualità, ma anche altri profili della sua scuderia sono pronti per il trasferimento. E in questi minuti a Milano si sta sviluppando un interessante asse…

Secondo quanto raccolto e documentato dalla redazione di Calcionews24.com, in questi minuti è in corso un incontro tra Giuseppe Riso, il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon e quello del Napoli Cristiano Giuntoli. Diversi i nomi sul tavolo: dal terzino del Sion Federico Dimarco, in orbita rossoblu in caso di partenza di Adam Masina, passando per Sime Vrsaljko, in uscita dall’Atletico Madrid ed obiettivo sensibile della formazione partenopea. E attenzione ad altri profili accostati ai due club negli ultimi mesi: Cataldi e Barberis per il Bologna, Cristante e il Papu Gomez per il Napoli. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, il mercato entra nel vivo…