Mercato Napoli, quattro profili da vagliare: Torreira possibile se parte Jorginho, idea Gomez. Attenzione a Achraf e Mayoral

Il nome principale per il Napoli è quello di Lucas Torreira, poi arrivano anche altri candidati per vestire l’azzurro: Achraf Hakimi, Borja Mayoral e soprattutto Alejandro Gomez. Ma andiamo in ordine e partiamo proprio da Torreira. Il giocatore della Sampdoria è da mesi nel mirino di Cristiano Giuntoli, in più c’è il prezzo che fa gola: costa venticinque milioni di euro, somma fissata nella clausola di rescissione e valida fino alla fine di giugno. Torreira è il sogno del Napoli, il giocatore su cui rifondare il centrocampo e anche uno dei preferiti da Ancelotti. Cosa serve per chiudere? La cessione di Jorginho. Se si concretizzasse l’addio dell’italo-brasiliano in direzione Manchester City o Manchester United, allora il Napoli potrebbe gettarsi a capofitto su Torreira. Ancelotti vuole far restare unito e compatto lo spogliatoio, ripartire dai giovani e anche dai senatori, ma non si opporrebbe a una cessione del centrocampista.

Un altro profilo intrigante è quello del Papu Gomez, come sottolinea Tuttosport. Il dieci dell’Atalanta potrebbe andare via dalla Dea se partisse Dries Mertens. Non sembra esserci la volontà di Gomez di partire e lasciare Bergamo, ma in caso di offerta per Mertens allora il Napoli potrebbe bussare alla porta dei nerazzurri e cercare l’argentino come sostituto. Ci sono affari in corso anche per quanto riguarda i giovani, in particolar modo in difesa. Achraf Hakimi gioca nel Real Madrid come terzino destro ma può fare anche il centrale. Ha passaporto marocchino ma sta cercando di ottenere la nazionalità spagnola (è nato venti anni fa a Madrid), però il Real non sembra volersi privare di un gioiello cresciuto nel vivaio. Stesso discorso per Mayoral, che però fa l’attaccante. Servirà una proposta importante per portarli via entrambi dal Bernabeu.