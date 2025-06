Calciomercato Bologna, quella squadra vuole Ndoye e Beukema. I rossoblu sparano alto: vogliono 80 milioni! - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: il Napoli insiste per Ndoye e Beukema, ma le distanze restano ampie. I rossoblu pretendono 80 milioni

Il Calciomercato Bologna entra nel vivo e si accende attorno a due nomi caldi: Dan Ndoye e Sam Beukema, entrambi finiti nel mirino del Napoli. Nella giornata di ieri si è svolto un primo incontro interlocutorio tra Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica del calciomercato Bologna, e Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo del club partenopeo. Un faccia a faccia utile per impostare i discorsi, ma ancora lontano da una reale intesa economica.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe già incassato il gradimento dei due calciatori per il trasferimento. Tuttavia, la trattativa si trova in una fase iniziale, con una distanza significativa tra domanda e offerta. Il Napoli è disposto a mettere sul piatto 25-30 milioni di euro per Ndoye e 20 milioni per Beukema, per un totale di circa 50 milioni. Il Bologna, dal canto suo, valuta il cartellino dell’esterno svizzero tra i 42 e i 45 milioni, mentre per il centrale olandese la richiesta è compresa tra 32 e 35 milioni. Complessivamente, i rossoblù chiedono circa 80 milioni di euro per lasciar partire entrambi i giocatori.

Una forbice molto ampia, che riflette la volontà della dirigenza felsinea di non svendere i propri gioielli. Il Bologna, infatti, vuole capitalizzare al massimo i suoi talenti, soprattutto dopo una stagione storica culminata con la qualificazione in Europa League. Il club sa bene che l’interesse attorno ai suoi calciatori aumenterà ancora nelle prossime settimane, motivo per cui non ha alcuna intenzione di concedere sconti.

Il nome di Lucumí, intanto, resta un altro punto critico per il Calciomercato Bologna. Il difensore colombiano è legato da una clausola rescissoria e potrebbe essere tra i prossimi a partire, soprattutto se qualche big europea decidesse di affondare il colpo.

In sintesi, il Calciomercato Bologna si preannuncia complesso e strategico. Le offerte arriveranno, ma la linea del club è chiara: solo proposte irrinunciabili potranno portare alla cessione dei titolari. E il Napoli, se vorrà davvero chiudere, dovrà alzare – e non di poco – la posta in gioco.