Calciomercato Bologna, Ndoye dice addio ai rossoblu? Arriva una mossa a sorpresa da parte di quella big - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: Ndoye, il Napoli si allontana e punta Noa Lang. Un sospiro di sollievo per la squadra rossoblu

Il nome di Dan Ndoye continua a tenere banco nel calciomercato Bologna, ma l’affare con il Napoli sembra destinato a sfumare, almeno per ora. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, edizione nazionale, la trattativa tra il club partenopeo e il calciomercato Bologna per l’esterno svizzero si è complicata ulteriormente, fino a portare il Napoli a virare su un altro obiettivo: Noa Lang del PSV Eindhoven.

La richiesta economica avanzata dal Bologna per Ndoye, giudicata troppo alta dalla dirigenza campana, ha spinto il direttore sportivo Giovanni Manna a cambiare strada. Lang, ala offensiva classe 1999, era già da tempo nel mirino del Napoli: secondo Gazzetta, era il vero primo obiettivo del DS, seguito per oltre cinque mesi. Il suo costo si aggira attorno ai 25 milioni di euro, cifra che il Napoli sembra disposto a investire pur di evitare ulteriori ostacoli.

Il calciomercato Bologna, dunque, resta in primo piano non solo per le entrate, ma anche per le cessioni, con la società che non sembra intenzionata a svendere i suoi pezzi pregiati. L’approccio del Bologna è chiaro: chi vuole Ndoye dovrà pagare caro. Per questo motivo, Gazzetta scrive che il Napoli si è trovato “frenato dal desiderio del Bologna di mettere a bilancio una specie di biglietto della lotteria”.

Nonostante il raffreddamento della pista, il nome di Ndoye non è del tutto uscito dai radar del Napoli. L’esterno rossoblù resta nella lista dei possibili colpi futuri, assieme ad altri profili come Federico Chiesa e Jadon Sancho, ma al momento l’attenzione si è spostata sul più accessibile Noa Lang.

Per il calciomercato Bologna, la situazione è tutt’altro che negativa: mantenere giocatori come Ndoye in rosa o cederli a condizioni favorevoli rafforza la posizione del club sul mercato. Il Bologna conferma così la propria linea: valorizzare i talenti e monetizzare solo a fronte di offerte realmente vantaggiose.

Il mercato è ancora lungo, e Ndoye potrebbe essere uno dei nomi caldi fino alla fine della sessione. Intanto, il calciomercato Bologna continua a far parlare di sé come uno dei più strategici e attivi in Serie A.