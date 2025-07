Calciomercato Bologna, Ndoye andrà in Inghilterra? Le ultime novità in casa rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, Ndoye verso la Premier League? La situazione attuale dei rossoblu

Nel contesto del Calciomercato Bologna, continua a tenere banco la situazione legata a Dan Ndoye. Nonostante la caviglia del giovane attaccante svizzero stia bene e non vi siano preoccupazioni di infortuni seri, il Nottingham Forest non molla la presa e la telenovela sul suo futuro è destinata a proseguire nei prossimi giorni.

A rassicurare tifosi e addetti ai lavori sono state le ultime dichiarazioni di Ndoye stesso, che attraverso i suoi canali social ha voluto chiarire le sue condizioni fisiche, smentendo voci di problemi gravi. Tuttavia, sul fronte mercato la situazione resta calda: il club inglese è molto interessato al giocatore e sta spingendo per chiudere l’affare.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, il Nottingham Forest ha presentato una prima offerta da 3,5 milioni di euro per il cartellino di Ndoye. Tale proposta, però, non ha convinto il Bologna, che ha deciso di respingerla al mittente, ritenendola insufficiente per cedere un elemento ritenuto prezioso nella rosa rossoblù.

Nonostante il rifiuto, il club inglese non ha abbandonato l’idea di portare Ndoye in Premier League. Fonti inglesi riferiscono infatti che il Nottingham Forest potrebbe tornare alla carica con una nuova offerta, più sostanziosa. Questo rafforzamento della posizione del club inglese deriva anche dalla recente cessione di Anthony Elanga al Newcastle, operazione che ha portato nelle casse del Nottingham ben 60 milioni di euro, dando così maggiori margini di manovra nel Calciomercato Bologna.

I contatti tra le due società sono previsti nei prossimi giorni, con trattative che potrebbero accelerare rapidamente. Il Bologna si trova così di fronte a una scelta delicata: valutare se trattenere Ndoye per puntare sulla sua crescita all’interno del progetto tecnico o cedere il giocatore per una cifra che possa soddisfare le ambizioni economiche del club.

Il futuro di Dan Ndoye resta quindi incerto, con il Nottingham Forest pronto a fare un nuovo tentativo per assicurarsi le sue prestazioni. Nel frattempo, il Bologna monitora con attenzione la situazione, consapevole che la finestra di mercato può riservare ancora sorprese importanti.

In conclusione, il Calciomercato Bologna su Ndoye resta aperto e pieno di potenziali sviluppi nelle prossime settimane.