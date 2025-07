Calciomercato Bologna, Ndoye andrà via dall'Italia? Tutto dipenderà esclusivamente da quel fattore - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: resistenza su Ndoye, Napoli e Forest in pressing. La situazione

Il calciomercato Bologna entra in una fase caldissima con il futuro di Dan Ndoye al centro dell’attenzione. L’esterno svizzero è finito nel mirino di due club importanti: Napoli e Nottingham Forest, che hanno presentato nelle ultime ore proposte concrete per strapparlo ai rossoblù. Tuttavia, il club emiliano, per ora, ha detto “no” a entrambe le offerte.

Dall’Inghilterra è arrivata una proposta da 37 milioni di euro più bonus, mentre il Napoli ha messo sul tavolo un’operazione complessa: prestito oneroso da 9 milioni con obbligo di riscatto fissato a 26 milioni. Entrambe le offerte non hanno soddisfatto le richieste del Bologna, che valuta Ndoye attorno ai 50 milioni di euro. La dirigenza rossoblù, dunque, resiste, ma l’assedio potrebbe non essere finito.

Tentazione Ndoye: accordo con i club e segnali non nascosti

Dal punto di vista del giocatore, però, la situazione è diversa. L’entourage di Ndoye avrebbe già trovato un’intesa economica con entrambe le società interessate, e alcuni comportamenti recenti del calciatore sembrano suggerire una certa apertura al trasferimento. La sua uscita dal campo nella recente amichevole contro la Virtus Verona, così come il lavoro individuale in palestra e i continui allenamenti differenziati, sono segnali che fanno rumore.

Il calciomercato Bologna, a questo punto, si gioca su due piani: da un lato la volontà del club di trattenere un giocatore fondamentale per la nuova stagione europea; dall’altro, il pressing di club con risorse economiche superiori e la tentazione, comprensibile, del calciatore di misurarsi su palcoscenici ancora più grandi.

La parola finale a Saputo

In questo contesto, la figura del presidente Joey Saputo diventa cruciale. Una sua presa di posizione netta, magari una telefonata diretta a Ndoye, potrebbe ribaltare le carte in tavola e convincere il giocatore a restare almeno per un’altra stagione.

Il calciomercato Bologna si muove con cautela, consapevole che cedere Ndoye vorrebbe dire doverlo rimpiazzare con un profilo di pari valore, operazione tutt’altro che semplice per tempistiche e costi. Le prossime ore saranno decisive per capire se resistere all’assalto o monetizzare.