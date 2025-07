Calciomercato Bologna, i rossoblu stringono i denti per Ndoye. Ecco la cifra che pretendono dalle rivali - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: Ndoye tra Napoli e Premier League, fissato il prezzo. La situazione attuale

Il Calciomercato Bologna entra nel vivo con una delle operazioni più calde dell’estate: il futuro di Dan Ndoye è al centro dell’attenzione sia in Italia che in Inghilterra. L’esterno offensivo svizzero, protagonista di una grande stagione con i rossoblù, è diventato uno dei pezzi pregiati della rosa emiliana, e su di lui si è ormai scatenata una vera e propria asta.

Il Napoli, secondo quanto riportato da fonti vicine al club, è pronto a rilanciare dopo una prima proposta ufficiale inviata a Casteldebole, sede del club felsineo. Due le opzioni sul tavolo: la prima prevede 40 milioni di euro più bonus, con la formula del prestito con obbligo di riscatto; la seconda, invece, consiste in un’offerta da 42 milioni complessivi, stavolta a titolo definitivo, con l’aggiunta di un 10% sulla futura rivendita. Entrambe le formule testimoniano quanto il Napoli consideri Ndoye un rinforzo strategico per la nuova stagione.

Ma l’interesse per Ndoye non si ferma al panorama italiano. Anche dalla Premier League sono arrivate manifestazioni concrete, in particolare dal Nottingham Forest, al momento più attivo rispetto ad altri club inglesi come il Manchester United. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, la proposta del club inglese non ha ancora raggiunto la cifra richiesta dal Bologna, fermandosi sotto i 40 milioni di euro, considerata insufficiente dalla dirigenza rossoblù.

Il Calciomercato Bologna, come riportato dal Corriere di Bologna, ha una posizione chiara: per cedere Ndoye, la richiesta è di 45 milioni di euro bonus inclusi, senza sconti o trattative al ribasso. Una cifra che rispecchia il valore del calciatore e l’importanza che ha avuto nello scacchiere tattico dell’ultima stagione.

Il Bologna, forte della qualificazione in Champions League, non ha alcuna intenzione di svendere i suoi gioielli, e Ndoye è tra quelli più ambiti. La società vuole monetizzare al massimo ogni eventuale cessione, ma solo alle proprie condizioni. Nel frattempo, Thiago Motta resta in attesa di sviluppi, consapevole che ogni uscita dovrà essere compensata con innesti all’altezza.

Il Calciomercato Bologna si prepara quindi a vivere settimane decisive, con Ndoye che potrebbe essere uno dei protagonisti assoluti di questa sessione estiva.