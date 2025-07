Calciomercato Bologna, chi sarà il dopo Ndoye? Ecco le ultime novità in casa rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: dopo Ndoye, caccia a quattro rinforzi. La situazione attuale

Il calciomercato Bologna entra nel vivo dopo la cessione di Dan Ndoye, destinato a lasciare un vuoto significativo nell’organico rossoblù. Con l’uscita dell’esterno svizzero e le possibili partenze di altri tre giocatori – Posch, Aebischer ed El Azzouzi – la società felsinea si trova ora nella necessità di intervenire con decisione in entrata.

Nel dettaglio, il Bologna dovrà coprire almeno quattro ruoli: un mediano, un difensore centrale, un terzino destro e, soprattutto, un nuovo attaccante esterno che possa raccogliere l’eredità lasciata da Ndoye. Ed è proprio in quest’ultimo reparto che si stanno concentrando le maggiori attenzioni della dirigenza, con Sartori impegnato a sondare diversi profili in tutta Europa e non solo.

Tra i nomi seguiti in questo calciomercato Bologna figurano giocatori di prospettiva e talento. Si parte da Kevin del Shakhtar Donetsk e Tzolis del Bruges, due profili giovani ma già abituati al calcio europeo. A questi si aggiungono Eguinaldo e Cepeda, entrambi seguiti anche da altri club di Serie A. Infine, ci sono i nomi di Schjelderup e Moreira, con quest’ultimo particolarmente interessante.

Jésus Manuel Moreira, classe 2004, attualmente in forza allo Strasburgo, ha un passato tra Benfica e Chelsea. Nell’ultima stagione in Ligue 1 ha messo a referto 2 gol e 7 assist, numeri che testimoniano il suo potenziale. Tuttavia, la sua valutazione da parte del club francese si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che al momento appare proibitiva per le casse rossoblù.

Sartori è al lavoro per capire se ci siano margini di manovra, ma la concorrenza dell’Atalanta e le alte richieste dello Strasburgo complicano l’operazione. Nonostante ciò, il calciomercato Bologna resta attivo e attento, con l’obiettivo di consegnare a Vincenzo Italiano una rosa competitiva anche per l’impegno europeo della prossima stagione.

Con diverse pedine da sostituire e un mercato ancora lungo, le prossime settimane saranno decisive per definire il volto del nuovo Bologna. I tifosi restano in attesa, consapevoli che il progetto tecnico può crescere ulteriormente, a patto che il calciomercato venga sfruttato con intelligenza e visione.