Calciomercato Bologna, Ndoye si avvicina al Napoli? I rossoblu non abbassano la testa e pretendono quella cifra - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: Ndoye verso il Napoli, ma servono 40 milioni. Il piano della squadra rossoblu è preciso

Il calciomercato Bologna entra nel vivo con il nome di Dan Ndoye al centro di una trattativa sempre più calda. L’esterno svizzero è finito nel mirino del Napoli, che ha già raggiunto un accordo con il giocatore per quanto riguarda il contratto personale. Il tecnico azzurro Antonio Conte lo aspetta a braccia aperte per inserirlo nel nuovo progetto tecnico, ma resta ancora da convincere il calciomercato Bologna.

Il presidente rossoblù Joey Saputo, infatti, non ha alcuna intenzione di svendere uno dei giocatori più duttili e preziosi della rosa. La richiesta del club emiliano è chiara: servono 40 milioni di euro per lasciare partire Ndoye. Al momento, l’offerta del Napoli non soddisfa queste condizioni, ma i contatti tra le parti sono costanti e l’affare potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni.

Il calciomercato Bologna si sta rivelando dinamico, con operazioni in entrata e in uscita che possono cambiare il volto della squadra. Ndoye, arrivato a Bologna nella scorsa stagione, ha mostrato grande versatilità e spirito di sacrificio, guadagnandosi l’interesse di club importanti come il Napoli. Conte lo vede come un elemento perfetto per il suo 3-4-3, capace di coprire più ruoli lungo la fascia.

Dal punto di vista economico, il calciomercato Bologna punta a capitalizzare al massimo questa possibile cessione. I 40 milioni richiesti rappresentano non solo il valore attuale del giocatore, ma anche l’importanza strategica che ha avuto nel sistema rossoblù. La società emiliana è pronta a reinvestire la somma per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, magari puntando su giovani talenti da valorizzare, come spesso accade nel progetto tecnico bolognese.

In conclusione, la trattativa tra Napoli e Bologna per Ndoye rappresenta uno dei nodi centrali del calciomercato Bologna. Se i partenopei alzeranno la loro offerta, l’operazione potrebbe andare in porto molto rapidamente. Per ora, però, la palla resta nelle mani di De Laurentiis, chiamato a rilanciare per soddisfare le richieste rossoblù.

Il caldo dell’estate si fa sentire, ma è sul fronte delle trattative che si registrano le temperature più alte: Ndoye-Napoli è una pista rovente, e il calciomercato Bologna è pronto a esplodere.