Calciomercato Bologna, nel mirino Miretti (e non solo). Cosa risulta ad oggi in casa rossoblu? - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: Miretti nel mirino, possibile intreccio con la Juventus

Il Calciomercato Bologna potrebbe intrecciarsi in modo sorprendente con le strategie di gennaio della Juventus, dando vita a un vero e proprio valzer di centrocampisti. A delineare questo scenario è stato il giornalista Gianni Balzarini, che sul suo canale YouTube ha analizzato il futuro di Fabio Miretti e le possibili conseguenze sulle mosse in entrata del club bianconero guidato da Luciano Spalletti.

Il nome di Miretti è sempre più caldo sul mercato. Il centrocampista cresciuto nel vivaio juventino è seguito con attenzione da diversi club di Serie A. La Lazio resta fortemente interessata e lo considera un profilo ideale per rinforzare la mediana, ma nelle ultime ore si è registrata una novità rilevante: anche il Calciomercato Bologna si è attivato. I rossoblù avrebbero avviato i primi sondaggi, inserendosi nella corsa al giocatore e aprendo la possibilità di una vera e propria asta, scenario che potrebbe favorire le casse della Juventus.

L’eventuale cessione di Miretti non sarebbe però fine a se stessa. Secondo Balzarini, la sua partenza potrebbe sbloccare un ritorno di fiamma per Lazar Samardzic. Il fantasista serbo, oggi all’Atalanta, sta trovando poco spazio e potrebbe valutare un addio. Samardzic era già stato seguito dalla Juventus prima del suo approdo a Bergamo e rappresenterebbe quel profilo di qualità tecnica pura che manca al centrocampo bianconero.

Tutto, però, è legato a una condizione precisa: senza l’uscita di Miretti, non ci sarebbero margini per un nuovo innesto. In questo senso, il Calciomercato Bologna potrebbe diventare decisivo. Se i rossoblù dovessero affondare il colpo, la Juventus sarebbe pronta a muoversi su Samardzic, completando un domino di mercato che coinvolgerebbe più protagonisti della Serie A.