Calciomercato Bologna, Nicolussi Caviglia pronto a vestire la maglia rossoblu? Spunta fuori un retroscena sulla trattativa - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: Nicolussi Caviglia nel mirino per il centrocampo. Tempo di trattare

Il Calciomercato Bologna entra nel vivo con un obiettivo chiaro per rinforzare la mediana: Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista classe 2000, attualmente sotto contratto con il Venezia ed ex talento della Juventus, è finito al centro dell’interesse del club rossoblù. Dopo una stagione difficile culminata con la retrocessione del Venezia, il giocatore è pronto a rilanciarsi in Serie A, e il Bologna sembra intenzionato a offrirgli questa possibilità.

La dirigenza emiliana ha già mosso i primi passi per portare Nicolussi Caviglia sotto le Due Torri, avviando contatti esplorativi con l’entourage del giocatore e con il Venezia. Il profilo piace molto per le sue caratteristiche tecniche e per la capacità di agire sia come mezzala che da regista, rendendolo un elemento duttile e funzionale al progetto tecnico bolognese.

Il Calciomercato Bologna, però, dovrà fare i conti con una concorrenza internazionale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche club esteri come Villarreal e PSV Eindhoven hanno mostrato interesse per Nicolussi Caviglia. Entrambe le società, note per la valorizzazione dei giovani, rappresentano alternative attraenti, ma al momento il Bologna appare in vantaggio per la determinazione mostrata nelle trattative e per la possibilità concreta di offrire al giocatore un ruolo centrale nel nuovo progetto.

Nonostante l’attenzione ricevuta anche oltre i confini italiani, il Bologna sembra avere tutte le carte in regola per chiudere l’operazione. Il club crede nel valore del giovane centrocampista e nella sua voglia di rivalsa dopo l’esperienza con il Venezia. All’interno del Calciomercato Bologna, Nicolussi Caviglia rappresenta quindi un profilo strategico: giovane, italiano, con esperienza in Serie A e margini di crescita.

Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi importanti: se il Bologna dovesse accelerare, il colpo potrebbe diventare realtà, confermando l’ambizione della società in questa sessione di calciomercato.