Calciomercato Bologna, Sartori vuole puntare al grandissimo colpo rossoblu. Ecco la situazione - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, occhi puntati su Lennon Miller: il talento scozzese nel mirino per il centrocampo

vIl Calciomercato Bologna entra nel vivo, e la priorità ora è rinforzare il centrocampo. Dopo la decisione di cedere Oussama El Azzouzi in prestito secco all’Auxerre – una mossa pensata per permettere al giovane marocchino di giocare con continuità e rientrare più pronto tra un anno – la dirigenza rossoblù ha accelerato i contatti per individuare un sostituto giovane, di qualità e con margini di crescita importanti.

Il profilo individuato risponde al nome di Lennon Miller, centrocampista classe 2006 del Motherwell. Il giovane scozzese è considerato una delle promesse più interessanti del calcio britannico, e il Calciomercato Bologna lo ha inserito in cima alla propria lista già da tempo, seguendolo fin da quando era minorenne.

Nonostante la sua giovane età, Miller vanta già numeri importanti: 49 presenze in campionato con il Motherwell e 76 totali, arricchite da 5 gol e 10 assist. Dati che hanno attirato l’interesse di diversi club europei, tra cui il Celtic in Scozia, Arsenal e Liverpool in Inghilterra, oltre all’Udinese in Serie A. Tuttavia, è proprio il Bologna, con il suo progetto tecnico e la partecipazione alla prossima Europa League, a rappresentare una proposta concreta e affascinante per il ragazzo.

L’idea del club emiliano è quella di offrire a Miller un percorso di crescita graduale: due stagioni a Bologna per maturare, prima del salto nei top club europei. A spingere per la trattativa c’è anche Lewis Ferguson, suo compagno in nazionale scozzese e già protagonista in maglia rossoblù. Ferguson è un grande estimatore di Miller e ne ha parlato più volte con la dirigenza, considerandolo un talento assoluto.

Il giovane centrocampista ha saltato le ultime gare del Motherwell, segnale di un possibile addio imminente. Il tecnico Stuart Kettlewell spera ancora di poterlo schierare nella prima di campionato contro i Rangers, ma molto dipenderà dall’evoluzione della trattativa in questi ultimi giorni di mercato.

Il Calciomercato Bologna lavora su un’operazione da circa 5 milioni di sterline. Una cifra importante, ma che il club considera un investimento strategico per il presente e soprattutto per il futuro. Miller rappresenterebbe un ulteriore tassello nella linea verde rossoblù, sempre più attenta ai giovani di talento.