Calciomercato Bologna, obiettivo concreto riuscire a chiudere per quel promettente centrocampista - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: Lennon Miller obiettivo concreto per il centrocampo rossoblù

Il calciomercato Bologna entra nel vivo e tra i nomi più caldi per rinforzare il centrocampo spicca quello di Lennon Miller, giovane talento classe 2006 in forza al Motherwell. Il club felsineo non molla la presa sul promettente mediano scozzese, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama britannico e possibile erede di Lewis Ferguson, altro grande colpo scozzese che ha trovato consacrazione proprio sotto le Due Torri.

Miller, 18 anni, è finito nel mirino di diverse società sia italiane che estere, ma il Bologna si sta muovendo con decisione per cercare di bruciare la concorrenza. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti tra la dirigenza rossoblù e l’entourage del calciatore, oltre a un confronto diretto con la famiglia del ragazzo. Il dialogo prosegue su binari positivi: il centrocampista avrebbe infatti espresso un forte gradimento per la destinazione emiliana, attratto anche dalla possibilità di giocare le coppe europee con una squadra in crescita.

Il nodo da sciogliere riguarda però le garanzie tecniche. Miller e i suoi agenti vogliono capire quale sarà il suo ruolo all’interno del progetto di Vincenzo Italiano. Per questo motivo, pur mostrando interesse per il Bologna, il suo entourage continua a valutare le altre proposte sul tavolo. In Italia restano vigili Torino e Udinese, mentre all’estero il giocatore piace molto all’Eintracht Francoforte e al Celtic, che lo segue da tempo.

Nonostante l’interesse diffuso, la cessione di Miller appare ormai imminente. Anche una figura storica come James McFadden, ex bandiera del Motherwell, ha ammesso che il trasferimento è praticamente certo: “Se ne andrà. Lascerà il Motherwell e otterrà un buon compenso. Può essere frustrante per tutti i soggetti coinvolti. Le squadre arrivano, ti fanno un’offerta e ti mettono di fronte a una decisione”, ha dichiarato.

Il calciomercato Bologna punta quindi forte su Lennon Miller, consapevole che il profilo rispecchia le linee guida della società: giovani di talento, da far crescere in un contesto competitivo. Dopo il successo dell’operazione Ferguson, i rossoblù sperano di poter ripetere un colpo simile. Le prossime ore potrebbero essere decisive per l’assalto finale.