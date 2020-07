Calciomercato Bologna, obiettivo Eder per l’attacco

Calciomercato Bologna, i rossoblù starebbero pensando di riportare Eder in Serie A

Per la prossima stagione, il Bologna starebbe pensando di riportare in Italia una vecchia conoscenza della Serie A. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il club rossoblù avrebbe messo nel mirino Eder. L’attaccante italiano si è trasferito al Jiangsu Suning nel 2018, ma potrebbe ora fare il suo rientro in patria.

L’italo-brasiliano ha già lavorato con Sinisa Mihajlovic, quando l’allenatore sedeva sulla panchina della Sampdoria e troverebbe quindi un tecnico amico. Su Eder, però, ci sarebbe anche l’interesse di Fiorentina e Torino.