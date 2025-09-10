Calciomercato Bologna, respinta l'offerta di una grande rivale per il talento rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: respinta l’offerta dell’Al‑Hilal per Castro. La situazione attuale

Nel panorama del calciomercato Bologna, è arrivata un’ulteriore conferma delle ambizioni del club rossoblù: Santiago Castro rimane blindato. Come riferito dal giornalista Gianluigi Longari, il Bologna ha rispedito al mittente un’offerta dell’Al‑Hilal, nonostante la finestra di mercato araba fosse ancora aperta. Un “no” deciso che testimonia la volontà ferma del club di trattenere i propri gioielli anche a operazioni concluse.

La risposta netta del Bologna

Il club saudita aveva manifestato un interesse concreto per l’attaccante argentino, classe 2004. Ma la risposta dei felsinei è stata chiara: Castro non è in vendita. Considerato una pedina fondamentale per il presente e, soprattutto, per il futuro del progetto tecnico guidato da Vincenzo Italiano, l’attaccante resterà a Bologna e verrà inserito in un piano di crescita attorno al quale costruire l’attacco rossoblù.

Castro e il progetto tecnico di Italiano

Arrivato lo scorso gennaio, Castro ha subito mostrato le sue qualità, guadagnandosi un ruolo di primo piano nel gruppo. Le sue prestazioni hanno convinto la dirigenza a bloccarne la cessione, complice anche un interesse concreto da parte dell’Inter. Il giovane argentino è così riconosciuto come elemento chiave del progetto targato Vincenzo Italiano, che punta su di lui come terminale offensivo capace di colpire con continuità.

Un segnale forte dopo un’estate di mercato

Questa decisione segue una politica chiara adottata durante l’estate: il Bologna non è più semplicemente un club venditore, ma una realtà solida che esercita fiducia nei propri talenti e investe su di loro. La scelta di respingere offerte tali da mettere a rischio la stabilità del reparto offensivo ribadisce la determinazione della società a puntare in alto.

I tifosi possono stare tranquilli

Per i supporter rossoblù, questa conferma rappresenta un’ottima notizia. Il futuro di Santi Castro è ancora a Bologna e il club dimostra di credere pienamente nel suo talento. Nonostante l’esposizione mediatica e gli interessamenti dall’estero, il Bologna conferma di voler valorizzare e trattenere le proprie risorse migliori.