Calciomercato Bologna, occhi puntati sull'attaccante Pellegrino. Le prestazioni a Parma stanno conquistando i rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, occhi puntati sull’attaccante del Parma Pellegrino. Ecco l’indiscrezione rossoblu in vista dell’estate

Secondo quanto riportati oggi da Il Resto del Carlino, ci sono delle novità importanti per quanto riguarda il calciomercato Bologna: soprattutto sull’attacco dove i rossoblu vogliono puntare a rinforzare ulteriormente l’intero reparto offensivo.

Infatti l’attaccante del Parma Pellegrino è uno dei primi nomi annotati da Sartori per rinforzare il reparto, considerando che il Bologna potrebbe perdere Santiago Castro in estate. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.