Calciomercato Bologna, occhi puntati su Pessina se dovesse saltare quel giocatore - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: idea Pisilli, ma Sartori sogna Pessina. La situazione

Il Calciomercato Bologna è entrato nel vivo e la dirigenza rossoblù è attivamente al lavoro per rafforzare il centrocampo con un profilo di qualità e duttilità tattica. Tra i nomi valutati dal responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, è emerso in queste ore quello di Niccolò Pisilli, giovane talento della Roma, segnalato dalla Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto riportato, il Bologna avrebbe sondato il terreno con i giallorossi per un eventuale trasferimento, anche temporaneo, del centrocampista classe 2004. Pisilli è un giocatore molto apprezzato dal nuovo tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, che vorrebbe trattenerlo nella Capitale per valorizzarlo all’interno del suo progetto tecnico. Capace di giocare sia da mezzala, che da mediano o trequartista, Pisilli rappresenta un profilo molto duttile e moderno, caratteristiche che piacciono molto allo staff di Vincenzo Italiano.

La risposta della Roma, però, è stata negativa: almeno per ora, il club giallorosso non è disposto a lasciar partire il giovane talento. Il Calciomercato Bologna, tuttavia, non si ferma e continua a esplorare altre opzioni.

In cima alla lista dei desideri rossoblù resta sempre Lennon Miller, centrocampista scozzese del Motherwell, classe 2006, seguito con grande attenzione da settimane. Ma il sogno vero del Bologna risponde al nome di Matteo Pessina. Il centrocampista e capitano del Monza, già nel giro della Nazionale, rappresenta un obiettivo ambizioso ma non impossibile. Con la giusta offerta, il Bologna potrebbe tentare di convincere il club brianzolo a trattare.

Pessina garantirebbe un salto di qualità importante in mediana: esperienza, capacità di inserimento, leadership e un’ottima intelligenza tattica. Un giocatore perfetto per integrarsi nel nuovo progetto tecnico di Italiano, che vuole una squadra dinamica e propositiva.

Tra le alternative, resta sul taccuino anche Rolando Mandragora, attualmente alla Fiorentina, giocatore esperto e affidabile che conosce bene il campionato e potrebbe garantire equilibrio a centrocampo.

Il Calciomercato Bologna resta dunque attivo e attento a ogni possibile occasione. Sartori vuole chiudere almeno un colpo in mezzo al campo entro le prossime settimane, e non è da escludere che tra Pisilli, Pessina e gli altri profili valutati, arrivi presto il rinforzo tanto atteso.