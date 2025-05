Calciomercato Bologna, quali saranno i prossimi colpi in entrata? La situazione in vista dell'estate - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, ecco la situazione attuale in ottica mercato considerando anche la volontà di crescere. Il punto

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, la dirigenza del calciomercato Bologna, in vista del prossimo confronto con l’allenatore, è pronta a discutere un’importante proposta tecnica: l’inserimento in rosa di una terza punta. La decisione sarà influenzata anche dall’evoluzione delle condizioni fisiche di Dallinga, che potrebbe dover ricorrere a un intervento chirurgico per risolvere i problemi di pubalgia. Entro una settimana si dovrebbe avere un quadro più chiaro.

Nel frattempo, la società ha già avviato le valutazioni per individuare un possibile nuovo attaccante. Il primo nome sul tavolo è quello di Antonio Raimondo, giovane di proprietà del Bologna che ha disputato l’ultima stagione in prestito alla Salernitana. Se Raimondo convincerà durante il ritiro estivo, il club potrebbe evitare di intervenire sul mercato. In caso contrario, i dirigenti rossoblù stanno monitorando diversi profili.

Uno dei più seguiti è Andrea Pinamonti, autore di 11 reti con la maglia del Genoa, anche se il suo cartellino appartiene al Sassuolo. Occhi puntati anche sui fratelli Esposito: Pio, classe 2005, ha impressionato in Serie B con 18 gol nello Spezia, mentre Sebastiano ha chiuso la stagione con 10 marcature all’Empoli. Un’altra pista porta a Roberto Piccoli, che ha segnato 11 reti con il Cagliari ed è attualmente in prestito dall’Atalanta.

Parallelamente, il Bologna dovrà gestire anche le situazioni legate a Fabbian e Pobega. Per il primo, l’Inter non sembra intenzionata a esercitare il diritto di recompra. Per quanto riguarda Pobega, si cercherà di trattare con il Milan una riduzione sulla cifra del riscatto. Il club rossoblù è quindi attivo su più fronti per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.