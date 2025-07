Calciomercato Bologna, Pobega fortemente nel mirino. Quel fattore sarà determinante sulla trattativa - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: Pobega nel mirino, ma il Milan chiede di più. La situazione dei rossoblu

Il Calciomercato Bologna entra nel vivo e uno degli obiettivi principali del club emiliano per rinforzare il centrocampo è Tommaso Pobega, mediano del Milan. Il giocatore, classe 1999, è considerato un profilo ideale per aggiungere fisicità e dinamismo alla rosa rossoblù. Tuttavia, la trattativa con il club rossonero non è semplice: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra domanda e offerta c’è ancora una distanza economica significativa.

Il Bologna, protagonista in positivo nella scorsa stagione e desideroso di confermarsi anche a livello europeo, vuole rinforzare la mediana con un calciatore che conosce già l’ambiente. Pobega, infatti, è reduce da un’annata con poco spazio al Milan e sarebbe pronto a rilanciarsi in un contesto dove possa sentirsi centrale nel progetto. Il Calciomercato Bologna si muove proprio in questa direzione: investire su giocatori italiani, giovani e con margini di crescita.

La valutazione che il Milan fa del suo centrocampista si aggira sugli 8 milioni di euro, cifra che rappresenta la base minima per avviare una trattativa concreta. I rossoblù, dal canto loro, non sembrano intenzionati a soddisfare subito le richieste rossonere e puntano su un’offerta più contenuta, magari arricchita da bonus o formule di pagamento dilazionate. Va anche ricordato che la precedente clausola per il riscatto, fissata a 12 milioni, non è più un parametro attuale, a causa del rendimento non esaltante del giocatore e della sua scarsa centralità nel progetto tecnico del Milan.

Nel contesto del Calciomercato Bologna, Pobega rappresenta un’opportunità concreta. Già testato in Serie A con le maglie di Spezia, Torino e Pordenone (in Serie B), il centrocampista ha mostrato ottime qualità in fase di interdizione, buona corsa e duttilità tattica. Sotto la guida di Vincenzo Italiano (se la trattativa con lui andrà in porto), il giocatore potrebbe rilanciarsi in un sistema che valorizza le sue doti fisiche e la sua capacità di inserirsi.

Il dialogo tra Bologna e Milan proseguirà nei prossimi giorni. L’intenzione dei rossoblù è chiara: chiudere un’operazione intelligente e utile per il lungo termine. Per Pobega, invece, Bologna potrebbe rappresentare il punto di svolta per una carriera in cerca di continuità e di un nuovo slancio. Il Calciomercato Bologna è appena cominciato, ma le manovre sono già molto attive.