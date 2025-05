Calciomercato Bologna, quale sarà il futuro di Pobega e Pedrola? I rossoblu pronti a prendere una decisione importante - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, quale sarà il futuro di Pobega e Pedrola? Ecco la situazione attuale a fine stagione. Riscatto immediato? Le ultime

La situazione attuale del calciomercato Bologna deve valutare quale sarà il futuro di Pobega e Pedrola. Ecco la situazione raccontata da TuttoBolognaweb.it.

CALCIOMERCATO BOLOGNA – Adesso bisogna sciogliere i nodi su Tommaso Pobega e Estanis Pedrola. Le cifre sono 12 milioni per l’ex Milan e 4 milioni per l’esterno d’attacco. Il Bologna non ha alcuna intenzione di arrivare a pagare quelle cifre, pertanto si cercheranno degli accordi con il Diavolo e la Samp per far si che i due possano rimanere in rossoblù.