Bologna News

Calciomercato Bologna, ufficiale l’arrivo in prestito di Joao Mario dalla Juve: la nota del club

Published

3 ore ago

on

By

Joao Mario

Calciomercato Bologna, adesso arriva l’ufficialità! Joao Mario lascia i bianconeri e vestirà il rossoblù. I dettagli

È arrivata l’ufficialità: Joao Mario saluta la Juventus e si trasferisce al Bologna con la formula del prestito secco fino a fine stagione. In direzione opposta viaggia invece Emil Holm, pronto a unirsi ai bianconeri

COMUNICATO – “In questa seconda parte di stagione, le strade della Juventus e di Joao Mario si dividono.

Il laterale portoghese, però, resterà in Italia e in Serie A. È ufficiale, infatti, il suo prestito al Bologna, fino al 30 giugno 2026.

Arrivato in bianconero l’estate scorsa, il ventiseienne lusitano è sceso in campo con la nostra maglia tredici volte, tra Serie A e Champions League e proprio al suo esordio in campo europeo con la Juventus – nel match contro il Borussia Dortmund – ha trovato il suo primo assist.

In bocca al lupo per questa nuova avventura!”.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

