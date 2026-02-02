Mercato Juventus, ufficiale l’arrivo di Holm dal Bologna! Ecco il comunicato dei bianconeri

Mercato Juventus, è ufficiale: Holm arriva dal Bologna. Pubblicato il comunicato del club bianconero

La Juventus, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato l’acquisto di Emil Holm dal Bologna. Di seguito vengono illustrati i dettagli e le cifre dell’operazione

COMUNICATO – Emil Holm è un nuovo giocatore della Juventus: il difensore classe 2000 arriva in prestito dal Bologna fino al 30 giugno 2026. Nato a Goteborg, Holm è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’IFK Goteborg: promosso in Prima Squadra all’inizio della stagione 2019, ha fatto il suo esordio in Allsvenskan – massimo torneo calcistico svedese – a 19 anni, collezionando complessivamente 42 presenze con il Club della sua città natale.

Passato poi nel gennaio 2021 in Danimarca al SønderjyskE, Holm arriva in Italia nell’estate 2022 allo Spezia con cui gioca una stagione in Serie A, trasferendosi poi all’Atalanta per l’annata 2023/24, raccogliendo 32 presenze con i nerazzurri e arrivando alla conquista dell’Europa League.

Nel giugno 2024 il passaggio al Bologna: con la formazione emiliana trova spazio in campo grazie alla sua duttilità oltre alle doti tecniche e fisiche e conquista il suo terzo trofeo in carriera – la Coppa Italia vinta in finale a Roma contro il Milan nel maggio 2025.

Nel complesso, Holm ha disputato in carriera 74 partite in Serie A con quattro gol e 10 assist, facendo il suo esordio in Champions League negli scorsi mesi sempre con la squadra rossoblù.

Ad attenderlo adesso una nuova avventura in bianconero: un rinforzo importante per la rosa del nostro Club e un’alternativa utile a disposizione dello staff tecnico.

Benvenuto alla Juventus, Emil!

