Calciomercato Bologna, si avvicina il ritorno in Italia di Bernardeschi! Trovato l’accordo con il giocatore: i dettagli dell’affare

Calciomercato Bologna, ritorno in Italia di Bernardeschi: trovato l’accordo con il giocatore: i dettagli dell’affare

Il Bologna è pronto ad accendere il calciomercato estivo. Dopo la storica vittoria in Coppa Italia e la qualificazione alla Europa League 2025/26, per il secondo anno consecutivo, il club rossoblù guarda con ambizione alla nuova stagione. Il tecnico Vincenzo Italiano, subentrato a Thiago Motta, chiede rinforzi di qualità per affrontare al meglio gli impegni nazionali e internazionali. E per l’attacco, prende corpo una suggestione che profuma di ritorno: Federico Bernardeschi.

Bernardeschi vicino al Bologna: accordo biennale

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i contatti tra le parti sono avanzati e l’accordo economico sarebbe ormai vicino alla definizione. Bernardeschi, svincolato dopo l’esperienza in MLS con il Toronto FC, avrebbe accettato un contratto biennale con opzione per un terzo anno. L’intesa potrebbe essere formalizzata già nei prossimi giorni.

Esperienza e tecnica per l’attacco rossoblù

Classe 1994, Bernardeschi è un esterno offensivo dotato di tecnica, visione di gioco e buona capacità realizzativa. Cresciuto nella Fiorentina, ha vissuto le sue stagioni migliori con la Juventus, vincendo tre Scudetti e quattro Coppe Italia. Trasferitosi nel 2022 al Toronto, ha collezionato 99 presenze e 26 reti in tutte le competizioni con il club canadese, dimostrando di essere ancora competitivo.

Ora, a 31 anni, è pronto a rimettersi in gioco in Serie A, con un ruolo che potrebbe rivelarsi determinante in un Bologna atteso da una stagione ricca di sfide.

Italiano punta su qualità ed esperienza

Per Vincenzo Italiano, Bernardeschi rappresenterebbe un innesto ideale: un giocatore esperto, abituato alla pressione e capace di garantire profondità e soluzioni offensive sia come titolare che da subentrante. Il suo ritorno in Italia aggiungerebbe esperienza internazionale a una rosa che punta a consolidarsi tra le prime squadre del campionato.

Ulteriori sviluppi sono attesi a breve. Intanto, il Bologna comincia a delineare un mercato ambizioso, in linea con gli obiettivi di crescita del club.