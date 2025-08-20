Calciomercato Bologna, affare fatto per Jonathan Rowe. In arrivo il nuovo erede di Ndoye - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: Jonathan Rowe vicino alla firma, sarà il sostituto di Ndoye

Il Calciomercato Bologna è pronto a regalare un nuovo colpo in entrata. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossoblù è vicino alla chiusura dell’operazione per Jonathan Rowe, talentuoso esterno offensivo che arriverà per raccogliere l’eredità lasciata da Ndoye, recentemente trasferitosi in Premier League.

L’accordo tra il Bologna e il calciatore è già stato raggiunto: Rowe ha dato il suo ok al trasferimento e ora manca soltanto l’intesa definitiva tra il club emiliano e il Marsiglia, che detiene il cartellino del giocatore. I due club sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli della trattativa, ma filtra ottimismo: la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Jonathan Rowe è un profilo che il Bologna segue da tempo. Classe 2003, esterno d’attacco inglese di piede destro, ha mostrato ottime qualità tecniche e una grande capacità nell’uno contro uno. Cresciuto nel settore giovanile del Norwich City, ha poi attirato l’attenzione di diversi club europei, fino al recente passaggio al Marsiglia. Ora potrebbe essere pronto per la Serie A, in un progetto ambizioso come quello rossoblù.

L’inserimento di Rowe si inserisce perfettamente nelle strategie del Calciomercato Bologna, che da diverse stagioni punta su giovani di talento da valorizzare sotto la guida di un allenatore capace come Vincenzo Italiano. Dopo la cessione di Ndoye, era fondamentale trovare un sostituto all’altezza, e la scelta di puntare su Rowe dimostra la volontà del club di non abbassare il livello qualitativo dell’attacco.

Con questo innesto, il Bologna prosegue nella costruzione di una rosa competitiva per affrontare non solo il campionato, ma anche la storica avventura in Champions League. Il Calciomercato Bologna si conferma dunque dinamico, attento e coerente con un progetto tecnico che guarda al futuro, ma senza trascurare l’immediato.

Mentre si attende l’ufficialità, i tifosi rossoblù possono già iniziare a familiarizzare con il nome di Jonathan Rowe, potenziale protagonista della nuova stagione. Il Calciomercato Bologna continua a sorprendere, e l’arrivo dell’esterno inglese potrebbe essere solo uno dei tasselli di una sessione estiva ancora tutta da scrivere.