Calciomercato Bologna, Jonathan Rowe molto vicino alla squadra rossoblu. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, Jonathan Rowe ad un passo: accordo con il Marsiglia, si attende la firma

Il Calciomercato Bologna continua a muoversi con decisione e strategia. Dopo aver ufficializzato diversi rinforzi, il club rossoblù è pronto a mettere a segno un altro colpo importante: Jonathan Rowe, attaccante inglese classe 2003, è ormai a un passo dal trasferimento sotto le Due Torri.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore, i contatti tra la dirigenza del Bologna e quella dell’Olympique Marsiglia sono proseguiti in modo positivo, avvicinando sensibilmente le parti. Dopo una prima fase caratterizzata da una certa distanza tra domanda e offerta, i club hanno trovato una base d’intesa che dovrebbe portare alla fumata bianca in tempi brevi.

L’affare si aggira attorno ai 18,5 milioni di euro, cifra che include eventuali bonus e che conferma la volontà della società emiliana di investire su giovani di talento. Il Calciomercato Bologna sta seguendo una linea chiara: inserire elementi funzionali al gioco, ma con margini di crescita evidenti. In quest’ottica, Rowe è stato individuato come il sostituto perfetto di Dan Ndoye, ceduto nei giorni scorsi.

Il calciatore ha già dato il suo consenso al trasferimento, accettando un contratto fino al 2029, con opzione per un ulteriore anno e un ingaggio superiore al milione di euro annuo. Manca ormai solo l’ultimo step: le visite mediche e la firma sul contratto, che potrebbero arrivare già nelle prossime ore, con Rowe atteso in città.

Con Rowe, il Calciomercato Bologna può considerare completato il reparto offensivo. Dopo l’ingaggio del centrale mancino Heggem e del terzino destro Zortea, il focus si sposta ora su altri fronti: resistere alle eventuali offerte per Jhon Lucumí, uno dei pilastri della retroguardia, e completare il mercato con un centrocampista di qualità entro la chiusura del mercato, prevista per il 1° settembre.

L’obiettivo del Bologna è chiaro: consolidarsi in Serie A e continuare il percorso di crescita sotto la guida di Vincenzo Italiano. Con operazioni mirate come quella di Rowe, il Calciomercato Bologna si conferma tra i più attivi e ambiziosi dell’estate.