Calciomercato Bologna, Sartori ha nel mirino un nuovo mister X. Ecco le novità - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: non solo Bryan Gil, spunta un Mister X per l’attacco. La situazione attuale

Il Calciomercato Bologna continua a muoversi sottotraccia, con la dirigenza rossoblù impegnata su più fronti per rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano. Se la trattativa per Bryan Gil del Tottenham è ormai di dominio pubblico e alimenta le discussioni dei tifosi, nelle ultime ore è emersa una nuova pista, ben più riservata, ma ritenuta prioritaria dallo staff tecnico.

Come riporta il Corriere dello Sport, a Casteldebole si lavora in modo intenso su un profilo alternativo a Gil, considerato più adatto alle esigenze tattiche del nuovo allenatore. L’identità di questo giocatore – definito “Mister X” – resta al momento top secret, ma emergono alcuni dettagli interessanti. Si tratta di un calciatore che milita all’estero, ma che non è di origine africana, una scelta dettata dalla volontà di evitare assenze forzate nel gennaio 2026, quando si disputerà la Coppa d’Africa.

All’interno del Calciomercato Bologna, quindi, si sta portando avanti una doppia valutazione: da una parte si monitorano i progressi nella trattativa con il Tottenham per Bryan Gil, classe 2001, talentuoso mancino che gioca prevalentemente sulla fascia sinistra. Dall’altra, si studia un profilo più rispondente alle esigenze di Italiano, che preferirebbe un esterno di piede destro, capace di agire a piede invertito per aumentare le soluzioni offensive.

Nonostante ciò, Gil non è considerato un semplice “piano B”. Le sue caratteristiche tecniche, il suo dinamismo e l’esperienza maturata in Premier League lo rendono comunque un obiettivo concreto, anche se non perfettamente allineato al sistema di gioco pensato per la nuova stagione. Lunedì è previsto un summit tra i dirigenti per fare il punto della situazione e decidere come procedere su entrambi i fronti.

Nel frattempo, i tifosi seguono con attenzione ogni sviluppo del Calciomercato Bologna, consapevoli che la dirigenza è alla ricerca di giocatori funzionali e di qualità, in grado di proseguire il progetto di crescita intrapreso negli ultimi anni. Con l’Europa da difendere e un nuovo allenatore in panchina, il mercato estivo sarà cruciale per costruire una squadra all’altezza delle ambizioni rossoblù.

Il nome di Mister X, per ora, resta avvolto nel mistero. Ma a Casteldebole le idee sono molto chiare.