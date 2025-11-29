Calciomercato Bologna, la società rossoblu punta tutto su quel giocatore. La situazione non lascia dubbi!

Calciomercato Bologna, società rossoblu a pieno regime per gennaio. Ecco la situazione attuale

Nel vivo del Calciomercato Bologna, la società rossoblù sta iniziando a muoversi con decisione sul fronte dei difensori centrali, soprattutto in vista delle incertezze legate al futuro di Jhon Lucumí. Il colombiano, in scadenza nel 2027, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto e la trattativa appare al momento in una fase di stallo. Proprio per questo motivo il club sta valutando con attenzione diversi profili in grado di rinforzare la retroguardia, con un occhio di riguardo ai mancini naturali, sempre difficili da reperire sul mercato.

Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza felsinea c’è quello di Arseniy Batagov, difensore classe 2002 del Trabzonspor. A riportare la notizia è il giornalista turco Ekrem Nokur, secondo cui il Bologna avrebbe iniziato a seguire con interesse il giovane centrale ucraino, considerato uno dei punti fermi della difesa del club anatolico. Batagov, alto 185 centimetri, si è infatti imposto come titolare indiscusso, disputando oltre il 90% dei minuti disponibili nella stagione in corso.

Nonostante la giovane età, il difensore può già vantare una buona esperienza internazionale, con 34 presenze complessive raccolte con la maglia del Trabzonspor, dopo un percorso di crescita iniziato in patria tra Lugansk e Dnipro. Le sue caratteristiche tecniche, unite a una solidità difensiva sempre più evidente, lo rendono un profilo particolarmente interessante per un club come il Bologna, abituato a investire su giocatori giovani e di prospettiva in grado di valorizzarsi nel tempo.

Il Calciomercato Bologna, tuttavia, dovrà fare i conti con una concorrenza significativa. Secondo le stesse fonti, infatti, su Batagov non ci sarebbe solo il club rossoblù, ma anche altre società europee come Lazio, Crystal Palace e Nottingham Forest, pronte a monitorare l’evoluzione della sua situazione contrattuale. Il difensore ha un accordo in essere fino al 2028, elemento che potrebbe rendere la trattativa meno semplice ma non impossibile.

Il suo valore attuale, stimato da Transfermarkt intorno ai 7 milioni di euro, lo colloca in una fascia di mercato accessibile ma comunque strategica. Resta ora da capire se il Bologna deciderà di affondare il colpo, soprattutto qualora la situazione di Lucumí non dovesse sbloccarsi.

Il Calciomercato Bologna si scalda: Batagov è uno dei nomi più caldi del momento.

