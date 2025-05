Calciomercato Bologna, quale sarà il futuro dei gioiellini rossoblu? Ecco l'indiscrezione in vista dell'estate - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, quale sarà il futuro dei gioiellini rossoblu per l’estate? Ecco la situazione attuale tra qualche mese

Con la fine della stagione, per il calciomercato Bologna è tempo di bilanci e riflessioni. Dopo mesi intensi di impegni e soddisfazioni, la società guarda al futuro con l’intento di pianificare al meglio la prossima annata sportiva, valutando obiettivi, strategie e, inevitabilmente, le possibili operazioni di mercato. In questo contesto, alcuni giocatori della rosa rossoblù sono finiti nel mirino di grandi club europei, pronti a fare offerte importanti pur di accaparrarsi i talenti più promettenti della squadra.

Come riportato dal Resto del Carlino, tra i nomi più richiesti c’è senza dubbio quello di Jhon Lucumí. Il difensore colombiano si è distinto per rendimento, solidità e capacità di lettura del gioco, diventando uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A. Le sue prestazioni non sono passate inosservate: il Barcellona, da tempo interessato al profilo del centrale, starebbe preparando un’offerta importante, che potrebbe oscillare tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una cifra che testimonia il valore riconosciuto al giocatore, ma che rappresenterebbe anche una cessione pesante per il Bologna.

Un altro nome caldo in ottica mercato è quello di Dan Ndoye. L’esterno svizzero ha attirato le attenzioni del Napoli, alla ricerca di un giocatore offensivo per rinforzare il reparto in vista della prossima stagione. Con l’incertezza legata al futuro di Kvaratskhelia, la società partenopea, guidata dal presidente De Laurentiis, starebbe valutando Ndoye come possibile sostituto. La sua duttilità, velocità e spirito di sacrificio lo rendono un profilo ideale per il nuovo progetto tecnico degli azzurri.

Insomma, il Bologna si prepara a un’estate calda sul fronte mercato, con la consapevolezza che trattenere i propri gioielli sarà una sfida complicata.