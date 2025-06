Calciomercato Bologna, Beukema rimane in rossoblu? Quella mossa ha sorpreso tutte le rivali - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, un vero e proprio muro sul difensore rossoblu Beukema. Il club emiliano alza la posta

Il calciomercato Bologna entra in una fase cruciale. Secondo La Repubblica di Bologna, il club rossoblù ha rispedito al mittente la prima offerta del Napoli per Sam Beukema. I partenopei avevano messo sul piatto 30 milioni di euro, oltre a un contratto quinquennale da 3 milioni netti all’anno per il difensore olandese. Ma la risposta è stata netta: trenta milioni non bastano. Il Bologna, forte della qualificazione in Europa League e deciso a non smantellare il gruppo, ha alzato la valutazione a 40 milioni, mettendo un punto fermo sulla trattativa.

Il messaggio è chiaro: a Casteldebole non c’è fretta di vendere. Il club intende monetizzare al massimo e, al contempo, mantenere un’identità solida in vista della prossima stagione. Secondo fonti vicine alla dirigenza, nella peggiore delle ipotesi, solo uno tra Beukema e Dan Ndoye – altro nome seguito con insistenza dal Napoli e da Antonio Conte in particolare – potrebbe lasciare Bologna in questa sessione estiva. Non entrambi.

Il calciomercato Bologna si muove così su un doppio binario: da un lato resistere agli assalti per i suoi talenti più richiesti, dall’altro costruire una rosa competitiva in vista del debutto europeo. Il reparto difensivo è attualmente il focus principale. Dopo aver confermato due pedine esperte come Lykogiannis e De Silvestri – che fungeranno da alternative ai giovani Holm e Miranda – la dirigenza rossoblù è al lavoro per valutare la situazione dei centrali.

Nicolò Casale, nonostante l’interesse del Verona, dovrebbe restare a disposizione del tecnico. Diverso invece il discorso per Erlic, che sembra destinato a cambiare maglia. La società è intenzionata a operare scelte selettive, mantenendo equilibrio tra entrate e uscite, senza snaturare l’ossatura della squadra costruita nell’ultima stagione.

Nel frattempo, il calciomercato Bologna guarda anche al reparto offensivo. Il nuovo nome sul taccuino degli osservatori felsinei è quello di Ez Abde Ezzalzouli, esterno marocchino classe 2001 di proprietà del Betis Siviglia. Il giocatore piace per la sua velocità, tecnica e capacità di giocare sia a destra che a sinistra nel tridente. Potrebbe rappresentare una valida alternativa o un rinforzo vero e proprio, qualora si concretizzasse la partenza di Ndoye.

Le prossime settimane si preannunciano decisive per delineare il futuro del Bologna. I dirigenti stanno lavorando con pazienza e fermezza, consapevoli che questa finestra di mercato è forse la più importante degli ultimi anni. L’obiettivo è chiaro: trattenere i pezzi pregiati o, nel caso in cui dovessero partire, ottenere il massimo valore possibile per reinvestire in maniera intelligente.

Il calciomercato Bologna non sarà un mercato di “saldi”, ma di scelte strategiche. Il club ha già dimostrato di saper programmare con lungimiranza e l’accesso all’Europa League ha dato forza a una politica improntata sulla crescita. Il muro alzato per Beukema ne è la prova: a Bologna, oggi, nessuno parte senza una valida contropartita.