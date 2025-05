Calciomercato Bologna, i rossoblu vogliono a tutti i costi comprare quel giocatore per il grande salto. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, quali sono gli obiettivi in vista della sessione estiva? Spunta fuori un ruolo molto importante

Il primo obiettivo del calciomercato Bologna per la sessione estiva di calciomercato è quello di ampliare la rosa a disposizione del tecnico. Dopo quanto accaduto nella scorsa stagione, la dirigenza rossoblù non vuole ripetere gli stessi errori, specialmente in vista di un’annata in cui la squadra sarà impegnata su tre fronti: campionato, Coppa Italia e competizioni europee. Una rosa numericamente più ricca e qualitativamente ben bilanciata diventa quindi una priorità assoluta per affrontare con efficacia un calendario che si preannuncia fitto di impegni.

Un’ulteriore spinta alla necessità di intervenire sul mercato arriva dalle condizioni fisiche di due giocatori chiave del nuovo assetto tattico targato Vincenzo Italiano. Si tratta di Dallinga, centravanti designato, e di Odgaard, previsto nel ruolo di trequartista nel 4-2-3-1 che il nuovo allenatore intende adottare. Entrambi sono stati recentemente sottoposti a interventi chirurgici che potrebbero costringerli a rimanere lontani dai campi per un periodo significativo, mettendo a rischio la loro presenza nella prima parte della stagione.

Conscia di questa situazione, la società si è già attivata per individuare rinforzi adeguati. Uno dei nomi più caldi in queste ore è quello di Jacopo Fazzini, giovane centrocampista dell’Empoli. La retrocessione del club toscano potrebbe favorire la trattativa, aprendo alla possibilità che il giocatore lasci gli azzurri per proseguire il proprio percorso in Serie A. Fazzini è un profilo che piace per la sua duttilità e per la capacità di agire sia in fase di costruzione che di interdizione.

Oltre al talento empolese, il Bologna guarda anche all’estero. Tra i nomi seguiti figura quello di Santiago Carrizo, promettente centrocampista del Vélez Sársfield, che ha già attirato l’attenzione di diversi osservatori europei grazie alle sue qualità tecniche e al dinamismo mostrato in campo. Altro profilo interessante è quello di Ruben van Bommel, esterno offensivo dell’AZ Alkmaar. Figlio d’arte, il giovane olandese è considerato uno dei talenti emergenti del calcio dei Paesi Bassi e potrebbe rappresentare un investimento importante anche in prospettiva futura.

Il Bologna, quindi, si muove con decisione e ambizione sul mercato. La volontà è chiara: costruire una rosa ampia, competitiva e in grado di affrontare al meglio le sfide che la stagione 2024/25 metterà davanti al club felsineo, senza farsi trovare impreparato come accaduto dodici mesi fa.