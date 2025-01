Calciomercato Bologna, chi sarà l’erede di Riccardo Orsolini? Spunta fuori una trattativa per quel giocatore

Calciomercato Bologna, i rossoblu bussano alla porta della Lazio per riuscire a sostituire nella maniera migliore Orsolini: vicino alla cessione

Novità importanti per i rossoblu. Come riportato da TuttoBolognaweb, il calciomercato Bologna sta cercando un esterno per sostituire Orsolini, che dovrà rimanere ai box per minimo un mese dopo l’infortunio subito contro il Borussia Dortmund. Non solo l’infortunio, ma c’è anche la corte del Milan sul capitano dei felsinei.

Qual è il piano dei rossoblu? Sartori e Di Vaio avrebbero messo nel mirino Loum Tchaouna: avviati i primi sondaggi con la Lazio per l’esterno francese anche per la finestra di gennaio.