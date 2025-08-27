Calciomercato Bologna, la decisione finale nei confronti di Lucumì. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: il club blocca la cessione di Lucumí al Sunderland

Il calciomercato del Bologna continua a essere protagonista, e uno dei nomi più caldi resta quello di Jhon Lucumí. Anche nell’edizione odierna del Corriere dello Sport – Stadio, si parla del forte interesse del Sunderland per il difensore colombiano, ma la risposta della dirigenza rossoblù è rimasta ferma: nessuna cessione, almeno non a queste condizioni.

Il club inglese ha avanzato una proposta importante per il giocatore, offrendo un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione, una cifra che ha fatto riflettere il difensore. Tuttavia, il Bologna ha deciso di fare muro, mettendo al primo posto la stabilità tecnica della squadra. Il quotidiano titola con un gioco di parole eloquente: “O così o Lucumí”, a indicare chiaramente la posizione del club emiliano.

Il calciomercato del Bologna ha già subito diversi scossoni in questa sessione, e la partenza di un titolare come Lucumí avrebbe potuto aprire un vuoto difficilmente colmabile a pochi giorni dalla chiusura delle trattative. Da qui la decisione: niente addio senza un sostituto all’altezza già pronto.

I contatti tra l’agente del giocatore e il club emiliano non si sono interrotti. L’entourage ha presentato nuovamente l’offerta proveniente dalla Championship, sottolineando le ambizioni e la portata economica della proposta. Tuttavia, la risposta del Bologna è stata categorica: il Sunderland non si è mosso per tempo, lasciando scadere il periodo di validità della clausola rescissoria, e oggi non ci sono i margini per aprire una nuova trattativa.

Anche lo stesso Lucumí, inizialmente titubante sul trasferimento, ha manifestato più convinzione nelle ultime settimane, ma il cambiamento di atteggiamento è arrivato troppo tardi. Con il campionato alle porte e il tempo per operare sul mercato agli sgoccioli, il calciomercato del Bologna si concentra ora sul blindare i propri uomini chiave, e il colombiano resterà a Casteldebole almeno fino a gennaio.

In sintesi, il messaggio del Bologna è chiaro: si può discutere, ma alle condizioni del club. E nel caso di Lucumí, al momento, l’unica certezza è che continuerà a vestire la maglia rossoblù anche nella prossima fase della stagione.