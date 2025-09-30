Calciomercato Bologna, il futuro di Lucumì atteso ad un bivio. Dalle voci inglesi alla permanenza - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, riflettori su Lucumí: tra sogni inglesi, rendimento calante e rinnovo in sospeso

In casa Bologna, una delle priorità non riguarda un nuovo acquisto, ma il ritrovare il vero Jhon Lucumí. Il difensore colombiano, protagonista assoluto nella passata stagione che ha visto i rossoblù conquistare una storica qualificazione in Champions League e sollevare la Coppa Italia, sembra oggi lontano parente del leader difensivo ammirato fino a pochi mesi fa. Una situazione che inevitabilmente agita anche le acque del Calciomercato Bologna, con dubbi sulla sua centralità nel progetto tecnico.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le prestazioni opache di Lucumí in questo avvio di stagione sono figlie di diversi fattori. In primis, le sirene della Premier League. Il corteggiamento del Sunderland e l’ipotesi di un trasferimento in Inghilterra hanno stuzzicato l’ambizione del colombiano, che però è rimasto a Bologna. Un sogno infranto che potrebbe aver lasciato strascichi mentali e motivazionali.

In secondo luogo, pesa l’assenza di Beukema, con cui Lucumí formava una coppia difensiva affiatata e solida, soprannominata “Beukumi”. Con l’olandese passato ad altri lidi, Lucumí non è ancora riuscito a trovare la giusta intesa con i nuovi compagni di reparto, Heggem e Vitik. La difesa del Bologna, senza quel meccanismo ben oliato, sembra aver perso equilibrio, e i difetti individuali del colombiano emergono con maggiore evidenza.

Le cosiddette “lucumate” – errori evitabili o leggerezze in fase difensiva – sono tornate a farsi vedere con troppa frequenza. Ma ciò che preoccupa di più è la sua mancanza di leadership: Lucumí dovrebbe essere il punto di riferimento della retroguardia felsinea, ma finora non ha saputo assumersi questo ruolo con convinzione.

Sul tavolo resta poi la questione legata al rinnovo di contratto, altro nodo che potrebbe influenzare le dinamiche del Calciomercato Bologna. La dirigenza rossoblù deve valutare se puntare ancora su Lucumí come pilastro del progetto, oppure considerare eventuali offerte già a gennaio.

Il Bologna ha bisogno del vero Lucumí, quello capace di comandare la difesa e di guidare i compagni con carisma. Per il momento, però, resta un punto interrogativo. E nel frattempo, il Calciomercato Bologna resta in allerta.