Calciomercato Bologna, molti dubbi a centrocampo e guardare anche in vista del futuro - Calcio News 24

Il Bologna pianifica il domani: tra il nodo Freuler e i talenti classe 2005 osservati in Europa e Sud America



Non è forse la prima urgenza sulla scrivania della dirigenza, dove il tema principale resta quello del difensore centrale, ma a Casteldebole il reparto di centrocampo viene monitorato con grande attenzione. L’idea del Bologna è chiara: programmare il futuro senza farsi trovare impreparati, guardando non solo alla prossima stagione ma anche a quelle successive.

Da una parte c’è la questione legata a Remo Freuler, il cui contratto scadrà a giugno e per il quale sono in corso le valutazioni sul possibile rinnovo. Dall’altra, però, la società si muove con anticipo sul mercato alla ricerca di giovani mediani di prospettiva, capaci di crescere gradualmente all’interno del progetto rossoblù. Giovanni Sartori e Marco Di Vaio stanno osservando diversi profili provenienti dai principali campionati europei, con particolare attenzione ai talenti emergenti.

Tra i nomi già emersi nelle scorse settimane c’è quello di Hakim Sahabo, centrocampista classe 2005 dello Standard Liegi, assistito dalla stessa agenzia di Jhon Lucumí. Un profilo giovane ma già strutturato, che piace per dinamismo e margini di miglioramento. Negli ultimi giorni, però, la lista degli osservati speciali si è allungata.

Uno dei nomi più interessanti è Jens Hjerto Dahl, classe 2005 del Tromsø. Nonostante la giovane età, è già un punto fermo della sua squadra: 87 presenze in prima squadra e 12 gol realizzati testimoniano una maturità fuori dal comune. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club inglesi come Leeds, Brighton e Sunderland, oltre all’Eintracht Francoforte in Germania. La sua valutazione si aggira già intorno ai 10 milioni di euro.

Infine, il Bologna segue anche Amorim, centrocampista brasiliano classe 2005 dell’Alverca, in Portogallo, cresciuto nel vivaio del Fortaleza. Un altro tassello che conferma la strategia rossoblù: investire sui giovani per costruire basi solide e durature per il futuro.