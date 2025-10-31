Calciomercato Bologna, rinnovi e conferme in vista della prossima stagione. Questi giocatori sono nel mirino - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: rinnovi e conferme in vista della prossima stagione. La situazione attuale

Il Bologna ha avviato la sua campagna autunnale di rinnovi, concentrandosi su diversi giocatori chiave della rosa. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, il club rossoblù sta discutendo con Jens Odgaard, Santi Castro e Nikola Moro, oltre ai colloqui già in corso con Freuler, Lucumi e Orsolini. Ogni situazione presenta sfide e tempi differenti, ma l’obiettivo della dirigenza è chiaro: blindare i protagonisti che stanno contribuendo al progetto di mister Vincenzo Italiano.

Nel contesto del Calciomercato Bologna, Odgaard appare come una delle priorità. Il danese, arrivato a parametro zero o con investimenti contenuti, si è rivelato centrale nelle rotazioni del tecnico e ha convinto la società a puntare sul suo prolungamento. Odgaard percepisce attualmente uno degli ingaggi più bassi della squadra, circa 600 mila euro, ma la proposta di rinnovo prevede un adeguamento vicino al milione di euro annuo e un contratto fino al 2029, a conferma della fiducia nei suoi confronti.

Santi Castro e Nikola Moro, seppur con stipendi più elevati rispetto al giovane danese, sono considerati elementi fondamentali del centrocampo e dell’attacco del Bologna. La società è impegnata in trattative per assicurarsi la continuità dei giocatori, evitando di dover sostituire protagonisti ormai integrati nel sistema di Italiano. Castro, con la sua capacità di inserirsi e incidere nelle azioni offensive, e Moro, per la sua qualità e visione di gioco, rappresentano due pedine irrinunciabili per il progetto tecnico.

Parallelamente, il club sta seguendo anche la situazione di Freuler, Lucumi e Orsolini. Per ciascuno di loro, la strategia societaria punta a definire tempi e cifre precise, cercando di conciliare le richieste dei giocatori con la sostenibilità economica del club. In un mercato sempre più attento ai costi, il Bologna sembra voler costruire una squadra competitiva senza eccessivi rischi finanziari.

Il Calciomercato Bologna autunnale, quindi, non si limita all’acquisto di nuovi talenti, ma include anche un’operazione fondamentale di consolidamento della rosa. Il rinnovo dei contratti dei giocatori più importanti invia un messaggio chiaro: la società vuole mantenere i protagonisti che hanno dimostrato valore sul campo, garantendo stabilità e continuità al progetto tecnico di Vincenzo Italiano.

In sintesi, i prossimi mesi saranno decisivi per definire il futuro della squadra: la priorità rimane confermare i pilastri della rosa, come Odgaard, Castro e Moro, in modo da affrontare con serenità la seconda parte della stagione e programmare un Bologna competitivo anche in ottica futura.

